CHP’li Gökçel: Ana Konteyner Aktarma Limanı Projesi Mersin’in hakkı

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, TBMM Genel Kurulunda Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı Projesi'ni gündeme getirdi. Gökçel, “Hep birlikte bu yatırımı Mersin’e kazandıralım. Mersin’in ve ülkemizin kaderiyle oynamaya kimsenin hakkı da yok, haddi de yok” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla Mersin Ana Konteyner Limanı Projesi’ni gündeme getirdi. Gökçel, 9 ve 10’uncu Kalkınma Planlarında yer alan ancak 11. Kalkınma Planı’nda Mersin ibaresinin kaldırılarak Doğu Akdeniz Ana Konteyner Aktarma Limanı şeklini alan proje için çağrıda bulundu.

“ÖNE ÇIKAN KENTLERİN BAŞINDA MERSİN VAR'

Mersin'in Türkiye’nin lojistik merkezi ve dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Gökçel, “Mersin Limanı 1962 yılında faaliyete geçti, 2007 yılında da özelleştirildi. Bu özelleştirmedeki amaç neydi? Mevcut limanın özelleştirilmesinden elde edilecek kaynakla yapılması düşünülen Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı ve Çandarlı Limanı'nın fizibilite çalışmalarını yapmak. Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı Projesi 9 ve 10'ncu Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almıştı. Lojistik merkezi olarak ülkemiz ve Mersin mükemmel bir konumda. Mersin, mevcut liman ve yapılması düşünülen konteyner aktarma limanıyla öne çıkan kentlerin başında geliyor” dedi.

“MERSİN'DE BU LİMAN OLMAZSA OLMAZ”

CHP'li Gökçel limanın gerekliliğine vurgu yaparak, “Mersin, lojistik merkezi olmak için biçilmiş bir kaftan. Elde bir proje var, çalışmaları başlamış. Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı Projesi’nin derhâl hayata geçirilmesi gerekirken gelin, görün ki fizibilite çalışması bitmiş. Projesi bitmiş bu liman 11'nci Kalkınma Planı'nda bütün itirazlarımıza rağmen Doğu Akdeniz Konteyner Aktarma Limanı Projesi olarak yer alıyor. Mersin ibaresi neden çıkarıldı? Soruyorum size arkadaşlar. Neden çıkardınız? Mersin'de bu liman olmazsa olmaz” ifadelerini kullandı.

“GENEL KURULDA TANSİYON YÜKSELDİ”

Yaptığı konuşma sırasında Mersin milletvekillerini tek tek sayarak çağrıda bulununca Gökçel ile AKP sıraları arasında karşılık atışmalar yaşandı. Gökçel'in milletvekillerine çağrı yaptığı sırada AKP sıralarından “Neden bağırıyorsun?” çıkışına Gökçel, “Bağırmam şundandır, tıkalı kulaklar var, sağır kulaklar var, görmeyen gönül gözleri var. Onun için bağırıyorum, Mersinli için bağırıyorum, ülkem için bağırıyorum” diye yanıt verdi.

“MASADA KAYBETMEYELİM”

CHP'li Gökçel, konuşmasını “Mersin olarak böyle bir yatırımı masada kaybetmeyelim. Milyarca dolar geliri Lazkiye'ye Pire'ye kaptırmayalım, Ana Konteyner Limanı’nı Mersin'e yapalım” diyerek sonlandırdı.