CHP’li Gürer: Çiftçiyi hem kuraklık hem ilgisizlik vurdu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklığın yaşandığı köylerde hasar tespiti yapılmadığı için destek ödemesi alamayan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Gürer, "Çiftçiyi hem kuraklık hem de ilgisizlik vurdu" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklığın yaşandığı bölgelerde, hasar tespiti yapılmadığı için, kuraklık desteklemelerinin çiftçilere ödenip,ödemeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu, bu nedenle de üreticilerin “gelecek yıl nasıl ekim yapacağız” diyerek kara kara düşündüklerini söyledi.

KURAKLIĞIN ETKİLEDİĞİ KÖYLER PERİŞAN

Gürer, Niğde'nin kuraklıktan etkilenen köylerinde çiftçiler ile bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinledi. Gürer'e, bu yıl kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlatan çiftçiler, genel olarak buğday, çavdar ve nohut ekimi yaptıklarını ancak kuraklık nedeniyle yüzde 100'e varan oranda verim kaybı yaşadıklarını anlattı.

HASAR TEPSİTİ YAPILMADI

Kuraklık yaşadıklarına dair dilekçelerini ilgili makamlara iletmelerine rağmen ekili alanlarda herhangi bir tespit çalışması yapılmadığını belirten üreticiler, tespit yapılmadığı için de Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı yüzde 100 kuraklıktan etkilenen çiftçiye dekar başına 100 TL olan kuraklık desteğinden de yararlanıp, yararlanmayacağını bilmediklerini kaydetti.

HASAT YAPAMADAN TARLALARI SÜRDÜLER

Hem verim alamadıkları hem de desteklemelerden faydalanamadıkları için önümüzdeki sene nasıl üretim yapacaklarını kara kara düşündüklerini aktaran köylüler, “Kuraklık köyümüzde ciddi hasara neden oldu. Nohut, arpa, buğday ve çavdar büyümedi, kurudu ve biz de doğal olarak hasat yapamadan tarlaları sürmek zorunda kaldık. Tarlaları sürmeden önce ilgili kurumlara dilekçe ile başvurarak, kuraklık hasar tespiti yapılması talebinde bulunduk. Buna rağmen ilgili kurumlardan herhangi bir dönüş sağlanmadı ve gelip hasar tespiti yapmadılar” dedi.

KURAKLIK DESTEĞİ ALAMADILAR

Hasar tespiti yapılmadığı için kuraklık desteği alıp alamayacaklarını bilmedikleri söyleyen çiftçilere hitap eden Gürer, “Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Sadece gübre yüzde 150 civarında arttı. Tohum,ilaç fiyatları katlıyor. Tohumluk buğday tonu 5.000 TL’ye dayandı. Üretim yetersizliği ithalatı patlattı. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretleri sürekli artıyor. Nerede ise tarladaki ürün bu faturayı ancak karşılar hale geldi. Önceden tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik ücretleri, meskenlerde kullanılan elektriğe göre indirimli olurdu. Şimdi tarımsal sulamada kullandığımız elektrik, meskenlerde kullanılan elektrikten daha fazla geliyor.İşin şakaya gelir yanı yok. Gelecek yıllarda gıdaya erişim ve gıda fiyatları önemli ölçüde sorunlu duruma erebilir. Kuraklıktan etkilenen çiftçi kredi ve piyasa borçlarını ödemekte zorlanıyor. Çiftçiye ücretsiz tohum verilmelidir, gübre fiyatlar mutlaka düşürülmelidir ve kredi ertelemesi yanında kredi faizleri silinmelidir. Çiftçi toprağa tohumu ekecek destek sağlanmalıdır” diye konuştu.

ONLARCA KÖY KURAKLIKTAN ETKİLENDİ

Köylülerin sorun ve taleplerini dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklık nedeniyle ürünlerde rekolte kaybı olan onlarca köyün olduğuna değindi. Niğde'nin kuraklıktan olumsuz etkilenen 42 ilden biri olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, Niğde'nin önemli bir bölümünde ise tarlalar ekildiğini ve ne yazık ki hiç verim alınamadığını ifade etti.

CHP Milletvekili Gürer, kuraklık hasar tespiti yapılmayan çok sayıda köy olduğunu, bu köylerde mağduriyet yaşayan üreticilere, hasar tespiti yapılmadığı için kuraklık desteği ödemesinin bilmeceye döndüğüne değindi. Halaç ve Mahmatlı köylerinde çiftçiler uğradıkları zarar karşılanmazsa “ekim nasıl yapalım“ diye sorduklarını belirten Ömer Fethi Gürer ekim ayında yeni ekim başlayacağını ,kuraklık devamı halinde gelecek yılın daha zor bir yıl olacağını da kaydetti.

GÜRER'DEN YETKİLİ KURUMLARA ÇAĞRI

Yetkili kurumlara çağrıda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşayan ancak kuraklık hasar tespiti yapılmadığı için destek ödemesi de alamayan çok sayıda köyde yüzlerce çifti var. Bu çiftçilerimiz hasat yapamadıkları gibi hasar tespiti yapılmadığı için destek ödemesi de alamazlarsa ekim yaşanmayacaklar, bu mağduriyet giderilmelidir. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıp, sorun çözüme kavuşturulmalıdır. Çiftçi ekim yapacak destek sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.