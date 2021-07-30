CHP’li heyet Elazığ’da depremzedeleri ziyaret etti

Cumuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, beraberindeki 9 milletvekili ile Elazığ'a geldi.

EVREN DEMİRDAŞ

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki 9 milletvekili Elazığ’a geldi. 24 Ocak 2020 yılında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerden biri olan Mustafapaşa mahallesinde incelemelerde bulunan vekiller, Elazığ milletvekili Gürsel Erol’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

“DEPREM SONRASI DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ İNCELİYORUZ”

Deprem konutlarını ve depremzedeleri yapılan ziyaretler sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları söyledi:

* Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Altyapı Projelerinden Sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Türkiye’de yapılan bütün kentsel dönüşüm projelerinin, deprem sonrası dönüşüm projelerinin tamamını inceliyoruz. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılacak olan planları ve programları dile getiriyoruz. Bu bölgede de büyük bir sıkıntı var.

* Kaybettiğimiz canları tekrar rahmetle anıyorum. Buradaki vatandaşlarımızın o acılı gününün akabinde 30 milletvekili arkadaşımla buradaydık. Çok yakın takip ediyoruz. Buradaki sıkıntıları vekilimiz her fırsatta dile getiriyor, biz de bunu her fırsatta tüm milletvekillerimizle ve genel başkanımız da dahil olmak üzere dile getiriyoruz.