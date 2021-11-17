CHP’li isimden kotalı satış tepkisi

Gaziantep’te bazı marketlerde şeker ve yağ satışlarında kota getirilmesine tepki gösteren CHP Şahinbey Belediye Meclisi Grup Başkanı Hasan Şencan, sosyal medya hesabından “CöHöPö DöNöMö Ökmök körnöyle alınıyor diyenler burada mı?” diye paylaşım yaparak kısıtlamayı eleştirdi.

Ahmet KAYA

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Kentteki bazı alış veriş merkezi ve marketlerde özellikle şeker satışlarında kısıtlamaya gidilerek “1 Paket ile sınırlıdır” notları asılması üzerine bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Şahinbey Belediye Meclisi Grup Başkanı Hasan Şencan, “Tarihe not düşsün. AKP dönemi şeker satışı: CöHöPö DöNöMö Ökmök körnöyle alınıyor diyenler burada mı?” yazdı.

Şencan sıvı yağ reyonunda çekilen bir başka fotoğrafı etiketlediği mesajında ise, “5 litre ayçiçeği yağı 10 Dolar'dan daha az. Amerika'da kaç para biliyor musunuz?” sorusuyla yağ fiyatlarına gelen zammı eleştirdi.

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