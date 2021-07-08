CHP’li kadın vekil TBMM kürsüsünde türkü söyledi

TBMM Genel kurulunda İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan tarafından “Müzik sektöründeki sorunların araştırılması ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler üretilmesi” amacıyla verdiği grup önerisi üzerine söz alan CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, farkındalık yaratmak ve konuya dikkat çekmek için konuşmasına kürsüden Dadaloğlu’ndan türkü söyleyerek başladı.

ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Türküyü başarıyla yorumlayan Kayışoğlunu, milletvekilleri dikkatle dinledi. Türkünün ilk kıtasını söyledikten sonra konuşmasını, “Oğuzların Avşar boyundan Dadaloğlu bundan tam üç yüz yıl önce Osmanlı’nın göçebe Türkmenlere karşı uyguladığı iskan politikasına böyle isyan etmişti ama tam üç yüz yıldır bu türkü söyleniyor bu topraklarda, TRT’nin arşivinde de mevcut; kimse yasaklayamadı, yasaklayamayacak” diyerek tamamlayan Kayışoğlunu Milletvekilleri alkışlayarak kutladı.

AKP’Lİ VEKİL BEĞENİSİNİ ELİNİ KALDIRARAK GÖSTERDİ

Kayışoğlu yerine dönerken AKP grubunda ön sırada oturan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir beğenisini elini havaya kaldırarak gösterdi, Kayışoğlu da AKP’li vekilin yanına giderek ‘çak’ yaptı.