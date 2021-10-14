CHP’li Karasu: Bir alyansla geldiniz, alyansla gidiyorsunuz…

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM'de yaptığı konuşma ile çiftçilerin yaşadığı sorunları anlatarak, "Bir alyansla yola çıktık dediniz yolun sonunda yazlığı ayrı kışlığı ayrı saraylar yaptırdınız, 13 ayrı uçakla israfın tarihini yazdınız. Bu alyansla geldiniz, şimdi de aynı alyansla gidiyorsunuz. Ve geliyor gelmekte olan, halkın iktidarı geliyor" dedi.

Orhan BOZKURT

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TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini’nin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun

“Yolsuzlukla mücadele dediniz, yolsuzluğun kitabını yazdınız Yoksulluk bitecek dediniz, vatandaşı tanzim kuyruklarında beklettiniz” sözleri TBMM Genel Kurulu’ndaki AKP Milletvekillerini kızdırdı.

“TÜGVA’NIN PARALEL YAPILANMASIYLA DEVLETE, MEMUR DEĞİL MİLİTAN ATADINIZ”

Karasu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmalardan kesitlere de gönderme yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“‘Yerliyiz’ dediniz, koca ülkeyi Katar'a yağmalattınız. ‘Milliyiz’ dediniz, milletin alın terini Londra tefecilerine hortumlattınız. ‘Güçlü Türkiye’ dediniz, Bir Amerika'ya bir Rusya'ya gidip el pençe divan durdunuz. ‘Haklı dava’ dediniz, soykırım yalanında Elhamdülillah’la döndünüz. ‘Liyakat’dediniz, devlet kurumlarını tarikatların arka bahçesine çevirdiniz. Dün FETÖ'nün, bugün TÜGVA'nın paralel yapılanmasıyla devlet kurumlarına memur değil, militan atadınız.

“BİR ALYANSLA GELDİNİZ, ŞİMDİ DE AYNI ALYANSLA GİDİYORSUNUZ”

*’Basın özgürlüğü’ dediniz yüzlerce gazeteciyi hapse attınız. ‘Ben ekonomistim’ dediniz. 3 yılda 4 merkez bankası başkanı getirdiniz. Doları, euroyu tutamadınız. ‘Ver yetkiyi’ dediniz, yetkiyi alınca faizi, enflasyonu, dövizi, işsizliği uçurdunuz. Ne diyordu Cumhurbaşkanı ‘Biz bu alyansla yola çıktık….’ ‘Bir alyansla yola çıktık’ dediniz, yolun sonunda yazlığı ayrı kışlığı ayrı saraylar yaptırdınız, 13 ayrı uçakla israfın tarihini yazdınız. İşte bu alyans artık vatandaşın parmağında değil, vatandaş alyansına kadar satıyor bu ülkede. Geçim derdinden, yoksulluktan satıyor. Evladına mont almak için satıyor, faturasını, kirasını ödemek için satıyor. İşte bu alyansla geldiniz, şimdi de aynı alyansla gidiyorsunuz.

“VE GELİYOR GELMEKTE OLAN, HALKIN İKTİDARI GELİYOR”

*Saray kapılarının ardında sesini duymadığınız bu memleketin çiftçisi, memuru, işçisi, emeklisi, genci, kadını, erkeği götürüyor sizi. Yatağa aç giren yavrularımız iktidara geliyor. Terörist ilan ettiğiniz, yurtsuzu bıraktığınız üniversite öğrencilerimiz iktidara geliyor. Akşam pazarına reva gördüğünüz emekliler iktidara geliyor. Her gün yeni bir zam haberine uyanan emekçiler iktidara geliyor. Kredi faizlerinin altında ezilen çiftçiler iktidara geliyor. Ve geliyor gelmekte olan, beşli çetenin iktidarı gidiyor halkın iktidarı geliyor.