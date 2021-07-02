CHP’li meclis üyesi kentsel dönüşümü sordu, canlı yayın kesildi

Afyonkarahisar'da Mısri Mahallesi-İmaret Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgede arsa ve evleri bulunan vatandaşlara değerinin altında fiyat verilmesi tepkilere neden olmuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında CHP'li Meclis Üyesi Hüsnü Taşer, kentsel dönüşüm projesindeki son durumu öğrenmek için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten bilgi almak istedi.

CHP'li Taşer, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e “Kentsel dönüşümde son durum nedir? Projeye evet ya da hayır diyenlerin istatistik oranı nedir?” sorularını yöneltti.

CANLI YAYIN BİR AN DA KESİLDİ

Taşer'in açıklamaları devam ederken belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlanan meclis toplantısı görüntülerinin yerine tanıtım filmi oynamaya başladı. Yayını canlı izleyenlerin önüne ise “Komisyon Görüşmelerinden Dolayı Yayına Ara verilmiştir” yazısı çıktı.

“KABLO ÇIKMIŞ”

AKP'li Zeybek'in Taşer'in kentsel dönüşüm sorusuna verdiği yanıttan sonra canlı yayında tekrar meclis toplantısının görüntüleri yer aldı.

CHP’li Hüsnü Taşer, Başkan Mehmet Zeybek'e sorduğu sorunun ardından yayının kesildiğini belirterek, “ Kentsel dönüşümle ilgili yaptığım açıklamalar sırasında belediyenin meclis toplantısının yayını kesmesinden dolayı bana şu an birçok mesaj geliyor. Arkadaşlar sizin açıklamalarınıza duyamamışlar. Şimdi yayın açıkken yaptığınız açıklamayı tekrar yapar mısınız? Vatandaşlarda bilgilendirilmiş olur” dedi.

Belediye Başkanı Zeybek ise belediye yetkililerinin uyarısı üzerine, “Kablo çıkmış. Şimdi yeniliyorlar. Mesajla yazabilirsiniz” diyerek kentsel dönüşümle ilgili sorulan soruları tekrar yanıtlamadı.

“AYNI DURUM DEFALARCA YAŞANDI”

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan CHP'li Hüsnü Taşer, belediye meclis toplantısında açıklama yaptığı esnada canlı yayının sürekli kesintiye uğradığını söyledi. “Ben ne zaman açıklama yapsam sanki birileri tarafından talimat alınmış gibi sürekli yayın kesintiye uğruyor” diyen Taşer, “Biz CHP olarak merkezdeki kentsel dönüşüm konusundaki mağduriyetleri sürekli dile getiriyor, halkla görüşüyoruz. En son Bakan Bey ile vatandaşlar görüşmüştü. Son durumu merak ettiğimiz için başkana sorular sordum ama canlı yayın kesintiye uğradı. Bu yeni bir olay değil. Kimsenin kente ilişkin dile getirmediği sorunları ben toplantılarda dile getiriyorum. Daha öncesinde de benim açıklama yaptığım sırada canlı yayın bir an da kesintiye uğruyor. Aynı durum defalarca yaşandı. Bu tesadüf olamaz” şeklinde konuştu.