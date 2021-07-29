CHP’li Mehmet Ali Özpolat hayatını kaybetti

CHP’de İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan 22. ve 23. Dönem Milletvekilliği görevinde bulunan Mehmet Ali Özpolat bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Özpolat bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAFTANCIOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Vefat haberinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Kaftancıoğlu mesajında, “Partimizde birçok görevde bulunmuş, il başkanlığımızı da yapmış olan parti büyüğümüz Mehmet Ali Özpolat'ı kaybettik.Başımız sağ olsun…” ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ ÖZPOLAT KİMDİR?

9 ocak 1947 yılında Kahramanmaraş Afşin’de doğdu. Babasının adı Hasan, Annesinin adı Emine’dir. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş Afşin’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Avukatlık mesleğini yaptı. Sırasıyla; Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Güngören İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi Üyeliği, CHP MYK Üyeliği, CHP Genel Sekreterliği Yardımcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı, 22’nci ve 23’ncü Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve 1 çocuk babasıdır.