CHP’li Murat Emir: Soylu’nun kuzeni hastanelere 10 milyon liralık malzeme sattı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kuzen Mehmet Soylu'nun medikal işi yaptığını belirterek, kamudan aldığı ihaleleri TBMM gündemine taşıdı. Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu RD Global/Invamed firmasının hastanelere tıbbi sarf malzemesi sattığını söyledi.

Emir, TBMM'de yaptığı açıklamada, “Bakanlar, bakan yardımcıları hiç çekinmeden etik kaygılar gözetmeden bakanlıklarla ticaret yapmaya devam ediyor” dedi ve şunları söyledi:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu da ortağı olduğu ve yönetim kurulu üyeliğini yürüttüğü RD Global/Invamed şirketiyle hastanelere tıbbi sarf malzeme satmaya devam ediyor.”

10 MİLYON LİRA

Son aldıkları iki ihalenin toplam bedelinin 10 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Emir, şu ifadeleri kullandı:

* Devlet Malzeme Ofisi'nin 4 Ocak'ta açtığı 1 milyon 487 bin TL'lik muhtelif sarf malzeme ihalesi ile ile 4 Şubat'ta açılan 7 milyon 978 bin 979 TL'lik muhtelif tıbbi sarf malzeme ihalesi yine RD Global/Invamed şirketine gitti.

* Kağıt üzerinde hülle yapıyorlar. Şirketin internet sitesine baktığımızda RD Global/Invamed olarak tek bir firma görüyoruz ama kağıt üzerinde iki ayrı firma var. Bunlardan birisi Mehmet Soylu ve Raşit Dinç'in ortak olduğu RD Global.

* Diğeri de sadece Raşit Dinç'in sahip olduğu Invamed firması. Fakat, kağıt üzerinde Invamed'le aldıkları ihalelerin işlerini RD Global/Invamed adıyla yapmaya devam ediyorlar.

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