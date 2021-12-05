CHP’li Nazlıaka: Meclis’te ve yerelde eşit temsil istiyoruz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Ne bir eksik ne bir fazla Meclis'te ve yerelde eşit temsil istiyoruz. Bu konudaki mücadelenin peşini bırakmayacağız" dedi.

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CHP’li Nazlıaka, parti genel merkezinde 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87’nci yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, TBMM’de kadın milletvekili oranının yüzde 17, kadın belediye başkanı oranının yüzde 3 ve kadın muhtar sayısının son seçimlerde yüzde 66 oranında artmış olmasına rağmen yüzde 2 olduğunu söyledi.

Eşitsiz sistemi değiştirmek için parti olarak adım attıklarını anımsatan Nazlıaka, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu ve eşit temsili öngören kanun teklifimizi 8 Mart’ta Meclis’e sunduk. Bu teklifte hem genel hem de yerel seçimlerde denklik uygulamasını güvence altına almak istemiştik. Aynı zamanda aday listeleri hazırlanırken fermuar sistemine göre sıralamanın yapılmasını da teklife dahil etmiştik. Bu teklifimiz gerçekten bizler için çok değerliydi. Ancak teklifimiz bütün taleplere rağmen AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Böylece bir kez daha ‘kim gerçek anlamda kadın erken eşitliğini savunuyor’ bunu görmüş olduk. Ama bu bizim için bir son değil, başlangıçtır. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz, bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne bir eksik ne bir fazla Meclis’te ve yerelde eşit temsil istiyoruz. Bu konudaki mücadelenin peşini bırakmayacağız” dedi.

SEÇİM ÇAĞRISI

Nazlıaka, bir yandan eşitlik mücadelesi verirken, diğer yandan kadınların yaşam hakkını savunduklarını söyleyerek, “Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla CHP olarak 5 Aralık 2020 tarihinde bir projeyi kamuoyunun dikkatine sunduk. Projemizin adı; ‘Yaşam Hak.’ ‘Yaşam en temel haktır’ dedik. Projemiz kapsamında odalar ve çeşitli barolar ile protokol imzaladık. Şiddet gören kadınların yanlarında oluyoruz. Projemizde 1 yılı geride bıraktık. CHP iktidarında şiddeti durdurmaya yönelik olarak gerekli tüm adımları atacağımızın sözünü vermek istiyoruz. Bizler halkın partisi olarak, örgütlü gücümüzle tüm sorunlara tek tek ürettiğimiz çözümlere hazırız. Onun için buradan bir kez daha ‘derhal seçim’ çağrımızı hatırlatıyoruz” diye konuştu.