CHP’li Özel: Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ilaç temininde yaşanan sorunun nedeninin ‘yanlış’ ilaç fiyat kararnamesi olduğunu söyledi. Özel, “Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi kötü, yanlış ilaç fiyat kararnamesi. İlaç fiyat kararnamesinde, yurtdışından ilaç ithal edecek şirketlere uygulanan euro kuru 4.57. Bugün euro 12 lira. İlacı bulamadığında kimse ne eczacıyı ne başkasını, direkt bu ülkeyi yönetenleri sorumlu tutsun” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

“SEBEBİ YANLIŞ İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ”

Son dönemde ilaç temininde yaşanan sıkıntıya değinen Özel, şu açıklamalarda bulundu:

*Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor. Durumu kritik kanser hastalarının, çok kritik hastalıklara sahip küçücük bebeklerin mağduriyetleri var, yaşam tehlikeleri var. Türkiye'de bulunmayan ilaç sayısı bine yaklaştı.

*Bunun sebebi kötü, yanlış ilaç fiyat kararnamesi. Çünkü bugünkü ilaç fiyat kararnamesi 2004 yılında yapıldı, 2009 yılında da revize edildi. 12 yıldır ellerini sürmediler.

*İlaç fiyat kararnamesinde, yurtdışından ilaç ithal edecek şirketlere uygulanan avro kuru 4.57. Bugün avro 12 lira. 3'te 1'i fiyattan ilaç ithal et, bunun imkansız olduğu durumda ilaç yokluğu başlıyor.

“ECZACI İLACI BULSA SATAR”

*Ne eczacılar, ne eczacıların meslek örgütleri ilacın bulunabilir, hastaya ulaştırılabilir olmasını; bunun için akılcı, çağdaş, vicdanlı bir ilaç fiyat kararnamesi istemektedirler.

*İlacı yok durumdan kurtarmanı yolu, meslek örgütleriyle oturup bunun çaresini aramaktır. Yoksa eczanelere yandaş kameralarla baskınlar yapıp ilaç aramayın. Bulamazsınız. Eczacı ilacı bulsa satar zaten.

“KİMSE ECZACIYI SUÇLAMASIN”

*Bir an önce bu sorunun çözülmesini kamu otoritesi tarafından bekliyoruz. Bu konuda her hasta mağduriyeti, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti yöneticilerinin iş bilmezliklerinden, savsaklamalarından, beceriksizliklerinden olmaktadır.

*İlacı bulamadığında kimse ne eczacıyı ne başkasını, direkt bu ülkeyi yönetenleri sorumlu tutsun. İki kere iki dört kadar nettir.

“İKİ KERE İKİ DÖRT KADAR NET”

Aynı zamanda eczacı olan Özel, açıklamalarının yer aldığı videoyu, “Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi yanlış ilaç fiyat kararnamesidir. Hasta mağduriyeti, AKP’nin iş bilmezliğinden, savsaklamasından, beceriksizliğinden yaşanıyor. İki kere iki dört kadar nettir!” notu ile paylaştı.

BAKANLIK STOK DENETİMİ BAŞLATMIŞTI

Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), döviz kurundaki artışa bağlı olarak 645 kalem ilacın piyasada olmadığını, hastaların ilaca erişimde sorun yaşadığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı ise “İlaç tedariğinde ve stoklarda sorun yaşanmadığı” açıklaması yapmış ancak bakanlık, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun müfettişleriyle 81 ilde “ilaç stoku denetimi” başlatmıştı.

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