CHP’li Özel: Erdoğan bütün dünyanın gözünün önünde koskoca bir yalan atıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa’da bazı ülkelerin corona virüsü aşılarını ücret karşılığı yaptığını belirterek, “Bugün Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan 1 kuruş almadık” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN DÜNYANIN ÖNÜNDE KOSKOCA BİR YALAN”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığını hatırlatarak, “Kendisi ve partisi ile ilgili tüm ciddi iddialar için yalan diyerek, siyasi rakiplerini yalancılıkla suçlayan Tayyip Erdoğan, bütün dünyanın gözünün önünde koskoca bir yalan atıyor. Hem de bunu kaçtır tekrarlıyor” dedi.

“İNGİLTERE’DE 100 STERLİN” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Haziran tarihinde AKP Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, “İngiltere'de bugün evet 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor. Bizde böyle bir şey var mı? Bizde böyle bir şey yok” demişti. Ancak Erdoğan’ın bu açıklamasına karşın, İngiltere’de COVID-19 aşılama programının ücretsiz olduğu ortaya çıkmıştı.