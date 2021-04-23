CHP’li Özel, Erdoğan’ın 23 Nisan programına sert tepki gösterdi: Nezaketsizliğin ve pişkinliğin dik alasıdır

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yönettiği oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tüm partilerin meclis grup başkanvekilleri kürsüde konuşma yaptı.

TBMM’deki özel oturumun devam ettiği sırada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin bulunduğu Çamlıca Tepesi’nde bayrağı göndere çekme etkinliği yapması dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın canlı yayımlanan etkinliğine şu ifadelerle tepki gösterdi:

* TBMM’de 23 Nisan özel oturumu izlenmesin diye aynı saate Tayyip Erdoğan’ın program koyması milletvekillerine ve parti liderlerine değil milletin kendisine yapılan saygısızlıktır. Bu gücün değil özgüven eksikliğinin göstergesi, nezaketsizliğin ve pişkinliğin dik alasıdır.