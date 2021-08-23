CHP’li Özel: Polise hakaret etmek, küfretmek kimsenin haddine değildir

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, aracını durduran trafik polisine hakaretler savurduğu görüntülere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Maalesef dün alenileşen görüntülerle, bu Meclis’in mensubu olan her birimizi, emniyet güçlerimize karşı bir kez daha mahcup etmiştir. Polise hakaret etmek, küfretmek, aşağılamak hiç birimizin, hiç kimsenin haddine değildir” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi, aracını durduran trafik polisine hakaretler savurduğu görüntülerle gündem olan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamaları şu şekilde:

“MECLİSİN MENSUPLARINI, EMNİYET GÜÇLERİMİZE MAHCUP ETMİŞTİR”

“Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Meclis'in son günlerinde, seçimlerin kazanılmasına dair kullandığı tabirlerle de kamuoyunda çok tartışılmıştı. Bir siyasetçiye asla yakışmayacak ifadelerle Mersin'de bir ilçeyi aldıklarını, Büyükşehir'i de o şekilde alacaklarını ifade edip, kendi partisini de utandırmıştı. Maalesef dün alenileşen görüntülerle, bu Meclis'in mensubu olan her birimizi, emniyet güçlerimize karşı bir kez daha mahcup etmiştir.

“ÖZÜRLERİ KABAHATLERİNDEN BÜYÜK”

Bu konuda iki tane durum var. Bir tanesi olması gereken durum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birkaç sağduyulu ses, Zeynep Gül Yılmaz'ın yaptığının kabul edilemez olduğunu, bir özür gerektirdiğini ifade ediyorlar. Bunları önemsiyoruz ve altını çiziyoruz. Ama İçişleri Bakanlığı adına, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin Valiliği'nin bir açıklamasını paylaşmıştır ki, özürleri kabahatlerinden büyüktür. Orada elbette bir milletvekilinin aracına yapılmış bir asılsız ihbar, plakanın yanlış olması ve burada yaşanmış olan birtakım aksilikler ifade edilebilir ancak sadece bunlar ifade edilip, olayların buna bağlanması böyle bir durumda bir milletvekilinin, tekrar etmekten utanç duyacağım adeta hakaretleri, küfürleri ve karşısındaki kişiyi aşağılayan o tavırları meşru görmektedirler. Özürleri kabahatlerinden büyüktür.

“YANLIŞIN BÜYÜĞÜNÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPMIŞTIR”

Zeynep hanım bir yanlış yapmıştır ama o yanlıştan büyüğünü, dura düşüne, Mersin Valiliği'ni de alet ederek, İçişleri Bakanlığı yapmıştır. ‘Suçişleri Bakanı'nın her suçluyla birlikte çıkan fotoğrafı, bu sefer adeta bakan yardımcısının, o suçu işleyenle aynı fotoğrafı vermesiyle, o suçu meşru görmesiyle, gece gündüz çalıştırdıkları fazla mesai alamayan, hakları verilmeyen 3600 ek gösterge hakları her seçimde söz verilen, sonra verilmeyen polisimize, kaskını yastık yapıp geceleyin orada yatan polisimize karşı çok büyük bir haksızlık olmuştur.

“İNCE'NİN KULLANDIĞI DİL, HADDİ DEĞİLDİR”

Polise hakaret etmek, küfretmek, aşağılamak hiç birimizin, hiç kimsenin haddine değildir. Muhterem İnce, bu açıklamayı yapmadan önce bu konudaki videoyu paylaşan milletvekilimize, ‘Her gün polisimize hakaret eden biri' diyor. Bir tek polise hakareti yok. Bu bir iftiradır. Ayrıca milletvekilimiz seçilmiştir, atanmış Muhterem İnce'nin kendisiyle ilgili kullandığı dil, haddi değildir.”