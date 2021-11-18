CHP’li Özel: Susarsan dolar artmaz! Erdoğan’ın susması lazım

AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in ifadelerini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kamu-özel iş birliği projelerinin ülkeye getirdiği yük 3 trilyon TL" dedi. TBMM'deki toplantısına hemşire fotoğrafıyla çıkan Özel, "Ekonomideki kurtuluş reçeteniz, ülkenin kurtuluş reçetesi: Susarsan, dolar artmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın susması lazım" ifadelerini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuştu.

SÖZCÜ’NÜN HABERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

CHP’li Özel, AKP’li eski bakan Faruk Çelik’in katıldığı bir toplantıda Bursa’da şehir hastanesinin yanlış yere yapılması nedeniyle milletin 2 milyar lirasının çarçur edildiğini, projelerin bir tanesinin değil hepsinin yanlış yapıldığını söylediği ve “Ben bundan sonra her konuyu konuşacağım. Herkesle de yüzleşme var. Namussuzlarla hesaplaşacağız arkadaş hiç lamı cimi kalmadı bu işin” ifadelerini kullandığı konuşmasına değindi. SÖZCÜ muhabiri Halil Ataş’ın gündeme getirdiği habere ilişkin Özel, şunları söyledi:

* Köprüler yaptılar, şimdi köprüler atıyorlar. Bu köprülerle ilgili köprü atanlardan biri de Faruk Çelik. Faruk Çelik diyor ki ‘Şehir hastanesini götürdüler, ucube bir yere koydular. Şimdi tam 2 katrilyonluk ihale yapıyorlar demiryolunu hastaneye ulaştırmak için.

* Hastanenin maliyeti ne kadar? 1 milyar. Yapılacak yol? 2 milyar. Yazık değil mi bu milletin 2 milyar lirasını çarçur ediyorsun. Projelerin bir tanesi değil ki, hepsi yanlış yapılmış'. KÖİ projelerinin, yani kamu-özel iş birliği projelerinin ülkeye getirdiği yük 3 trilyon TL.

“BU İNAT ÜLKEYE 128 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ”

Özel, ekonomi gündemini de değerlendirdiği açıklamasında, ‘sus işareti yapan hemşire’ fotoğrafını reçete olarak sunarak şöyle konuştu:

* Recep Tayyip Erdoğan, Para Politikası Kurulu’ndan bir gün önce yaptığı toplantıda, kendi grubunda yine bu ülkenin başına belayı sokan söylemini tekrar etti. ‘Faiz sonuç değil sebeptir. Yani faizi suni düşürsen, sorunlar çözülür.' Bu inat, bu ülkeye 128 milyar dolar kaybettirdi.

* Çünkü faizi indirince, dolar fırladı. O bu lafı ettiği anda döviz kuru 10,35’ti, ettikten sonra 10,75 oldu. Türkiye’ye 96 milyar TL gibi devasa bir parayı bir konuşmayla kaybettirdi.

“ERDOĞAN’IN ARTIK SUSMASI LAZIM”

* Şimdi diyorlar ki, Cumhuriyet Halk Partisi hataları söylüyor ama yol göstermiyor diyorlar, yol gösteriyoruz. Bakın dün zaten kendi bakanını tehdit etti, faizi düşürmeyenlerle yolları ayıracağım dedi. Reçeteyi aha da buraya asıyoruz.

* Bakın çocukken hepimize bu tavsiye, çok doğru bir tavsiyeydi. Atatürk resminden sonra bu topraklarda en çok asılan resimdir. Eğer bu resme uyarsa, ekonominin kurtuluşu budur.

* Recep Tayyip Erdoğan’ın susması lazım. O konuştukça dolar çıkıyor, o karıştıkça dolar çıkıyor. Bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki kurtuluş reçeteniz, ülkenin kurtuluş reçetesi: Susarsan, dolar artmaz. Karışmayacaksın…

* Ben çocukken hastanede gürültü yaparsam, annem hemen gösteriyordu. Bu resmi görünce susuyordum, sorun halloluyordu. Şimdi gösteriyoruz: Bak ne söylediysek dinlemedin. Bu ülkenin bütün çocukları hep hemşire hanımı dinledi. Bir sussan, 1 lira hemen düşecek dolar diyor, 1 lira. Bir ay sus -bak 3 parmağını kıvırmış- 3 lira daha düşer diyor, yeter ki sen sus diyor.

* Cumhuriyet Halk Partisi’nden dev paket: Recep Tayyip Erdoğan sussun, hiç olmazsa kötüye gidiş, artık bu abartılı kötüye gidiş durur. Sonra geleceğiz ve bu işi kökünden düzelteceğiz. Ne diyordunuz geçmişte? ‘Bozdurun dolarları, güvenin bu kardeşinize'. Yazdılar oraya, 250 dolar bozdurana bedava tıraş; doları bozduran berbere koştu!

* Bozdurduğunda 6 liraydı dolar, şimdi oldu 11 lira. 250 dolarda adamın zararı 1250 lira. Dünyanın en pahalı sakal tıraşını yaptırdınız vatandaşa. Bedava tıraş 1250 liraya gelir mi ya? Tayyip Erdoğan’a inanırsan, böyle tıraşı sinek kaydı yapmazlar, derisini de yüzerler adamın.

“BU KADAR CEHALET ANCAK TAHSİL İLE MÜMKÜNDÜR”

Konuşmasının devamında Özel, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın ekonomi ve dolar kurundaki kritik değişime yönelik tepkilere, “Japonya, dolar karşısında kendi parasını kıyaslıyor mu?” şeklinde karşılık vermesine değinerek, şöyle konuştu:

* Tabii bir yandan da mevkidaşımız Cahit Özkan’ın muhteşem resitaline tanık oluyoruz aşağıda da, burada da. Yani bu kadar cehalet ancak tahsil ile mümkündür. Japon yeni demiş.

* Yahu Cahit Bey, hani bir sürü para birimi var, seç birini saçmala orada da Japon yeni deme be kardeşim. İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkıldığında 1 dolar 360 yendi, 3 kat değer kazanarak 114 yene geldi.

* 30 yıldır, tam 30 yıldır bir Amerikan doları 108 ila 114 yen arasında gider, gelir. 30 yıl, dünyanın en istikrarlı parası. 30 senedir değer kaybetmiyor adamların parası.

“DOĞALGAZI BİZDEN PAHALIYA ALAN YOK”

* Son olarak doğal gaz zammına değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Doğalgazı maliyetinin dörtte birine, elektriği yarısına hanelere sunuyoruz; haberin var mı Bay Kemal?” sözlerine yanıt olarak şunları söyledi:

* Var, dünyanın en kötü doğalgaz anlaşmalarını yapıyorsun. Dünyada doğalgazı bizden pahalıya alan yok. Sürünenle bizim gibi şahlananları bir karşılaştıralım: Türkiye’de bir işçi, bir saat asgari ücret üzerinden brüt 1,85, net 1,5 dolar kazanıyor.

* Sürünenlerde Amerika’da 7,5 dolar, 5 katı. İngiltere’de 13 dolar, Fransa’da 10 dolar, Almanya’da 11 dolar. 10-11 dolar Avrupa düzeyi, bizimki 1,5 dolar. Yani Hans’ın emeği, Hasan’ın emeğinden 8 kat değerli. Helga’nın alın teri, Hülya’nın alın terinden 8 kat değerli.

* Ey Merkel şımartıyor Helga’yı. Bu kadar 1,5’a çalışan Hülya varken, Helga’ya 12 dolar vermenin manası var mı? Bizimki kot taşlıyor, zımpara yapıyor, Helga gitmiş orada Mercedes yapıyor, o Mercedes’i de buna satıyor. Hülya’nın askeri ücretinden kesilen vergiyle, Helga’nın ürettiği Mercedes’e biniyor reis. Bir tane de yetmez, iki taneye biniyor hangisinde olduğunu bilemesinler diye; Amerikan başkan özentisi…

* Biri böyle gidiyor saraya, biri böyle gidiyor. Kavşaklarda ayrılıp, ötede birleşiyorlar. Helga’ya 12 dolar veren Merkel Caravelle minibüse biniyor makam arabası. Uçakta Kemal Bey’in oturduğu gibi halkın arasına oturuyor. Bizimkinin 13 tane özel uçağı var.

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