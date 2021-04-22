CHP’li Özel ‘Thodex vurgunu’ değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“DEVLET ARKASINDAN BAKIYOR, AYNI TOSUNCUK'UN ARKASINDAN BAKTIKLARI GİBİ”

* Türkiye'de kripto paralarla ilgili bir borsa kurmuş olan Faruk Fatih Özer, dün, Türkiye'deki 400 bine yakın yatırımcının paralarını alıp, yurtdışına kaçtı gitti. 400 bin kişi mağdur. Devlet arkasından bakıyor; aynı, Tosuncuk'un arkasından baktıkları gibi…

* Çiftlik Bank da paraları topladı topladı, gözlerinin içine baka baka, AK Parti'nin sloganlarını söyleye söyleye, ‘dış güçlerle savaşıyoruz' diye diye, AK Parti’ye arka çıka çıka, bakanlara övgü düze düze gitmişti.

* Bu da AK Parti'li Dışişleri Bakanıyla fotoğraf vererek, AK Parti'li bir milletvekilinin oğlu olduğu söylenen birisiyle ziyaret yaparak ve yine bir milletvekilinin kardeşiyle ortaklık kurarak milletin gözünün içine baka baka bu paraları topladılar, kaçtılar.

“BİR ALANI DENETİMSİZ BIRAKIRSANIZ BİRİLERİ BÖYLE ÇARPAR GİDER”

* Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu devlet birilerine, değişen şartlara göre düzenlemeleri yapsın diye yönetimi emanet ediyor. Hükümet olmak demek bu demek. Siz ülkede, bir yerde bir yoğunlaşma varsa oraya bakacaksınız. Geçmişte de bu ülkede benzer kötü tecrübeler olmuştu.

* Özellikle Çiftlik Bank olayında da ağzınız yandı. Bir yerde bir yoğunlaşma var, milyarlarca dolar para bir yere yatırılıyor. Siz devlet olarak oraya bir düzenleme yapacaksınız. Sizin göreviniz bu. Bir alanı düzenlemesiz, denetimsiz bırakırsanız böyle birileri çarpar gider.

“2019'DA KONUYLA İLGİLİ MECLİSE'E ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERMİŞTİK”

* Cumhuriyet Halk Partisi eleştirince, ‘Neden eleştirdin? Peki bu meselede sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yaptın?' Bakın ne yaptık (elindeki kağıdı göstererek): 5 Aralık 2019 tarihinde Antalya milletvekilimiz Çetin Osman Budak, genel başkan yardımcımız o dönemde; altında ilk sayfada 10, diğer sayfada diğer milletvekillerimizin imzalarıyla, içtüzüğe göre Meclis Araştırma Önergesi verdiler.

* Verilen araştırma önergesinde, Blockchain'e dönük teknolojik ve hukuki altyapının geliştirilmesi gerektiği, bu konuda risklerin olduğu, hem fırsatların hem de risklerin barındırıldığı bir yerde düzenlemelerin yapılmaması durumunda çok önemli risklerin olacağı anlatılıyor. Deniyor ki, ‘bu konuyu Meclis araştırsın.'

“BU KONUDA ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİK”

* Ayrıca o tarihte yine Çetin Osman Budak'ın başvurusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'na başvuruyoruz ve ‘bu konuda bir rapor hazırlayın.

* Meclis'e diyoruz. Hazırlanan raporda da, raporun 19'uncu sayfasında, ‘ayrıca kripto parayla yapılan işlemlerin geri döndürülemez olması, operasyonel hatalarda ya da kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı kayıp risklerini de beraberinde getiriyor.' diyor ve bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini söylüyoruz.

“BİRİLERİ FIRSAT VERİYOR; KAÇINCA ARKASINDAN BAKIYORUZ”

* Biz görevimizi yapmışız. Peki siz yapmış mısınız? Bugün o 2 milyar doları yatırmasaydınız, Faruk Fatih Özer, hukuki boşluktan yararlanarak, o alanda bir düzenleme yapmadığınız için bir internet sitesi kurar gibi kuruyor, diyor ki, ‘siz parayı bana yollayın, ben bu işin borsasını kurdum.

* Benim üzerimden size dünyadaki kripto paralar satılacak.' Bir Allah'ın kulu da dönüp, ‘yav sen ne borsası kuruyorsun kardeşim? Milletten bu parayı alıyorsun da karşısında teminatın nerede? Ya sen bu paraları sonra vermezsen?' diye bir dönüp bakmıyor.

* Yasaklamıyor, açık açık dolandırıcılığa fırsat veriyor, kaçınca şimdi öyle arkasından bakıyoruz beraber. Olmaz.

“BU İNSANLARI SAHİPSİZ BIRAKAMAZSINIZ”

* Burada doğrudan, 2 milyar dolarla ilgili devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir alanı düzenlemediyseniz, sizin bıraktığınız boşluğu, bir dolandırıcı dolduruyorsa bu insanları sahipsiz bırakamazsınız.

* Bu konuda derhal gerekli adımların uluslararası düzeyde atılması lazım. Türkiye'de de devletin dönüp ‘evet, sizin güvenceniz biz olmalıydık. Biz burayı boş bıraktık ama korkmayın devlet yanınızdadır, arkanızdadır, mağdur edilmeyeceksiniz' demesi lazım.

“SEBEBİ YASAL BOŞLUKLAR VE HÜKÜMETİN GEREKLİ İRADEYİ ORTAYA KOYAMAMASI”

* 20 yıldır yönetiyorsun, önüne gelen bizim vatandaşımızı tokatlıyor. Dünyanın öbür ülkelerinde yapılmayan, yapılamayan bir yolsuzluk Türkiye'de yapılıyorsa sebebi yasal boşluklar ve hükümetin bu konuda gerekli iradeyi ortaya koymamış olması.