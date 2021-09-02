CHP’li Özel’den erken seçim açıklaması: Gün sayıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarı devralmak için gün saydıklarını belirterek, "Seçimin yapıldığı gün, iktidarız. 20 yılda yolsuzluk yapanlardan, yetim hakkı yiyenlerden hesap soracağız. Biz bu ülkeyi kutuplaştıranlara inat, kucaklaştırmak için iktidar olacağız." dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından katıldığı bir programda yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, “Erken seçim vatandaşın talebi. İktidarı devralmak için gün sayıyoruz” dedi..

“HERKESİ KARDEŞ KILMAK İÇİN İKTİDARI ALACAĞIZ”

Özel, paylaştığı videoda ise şu ifadeleri kullandı:

*Erken seçim, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Meral Akşener’in talebi, gündemi değil, vatandaşın talebi. Biz buna dünden razıyız, bugünden hazırız.

*Biz CHP olarak, iktidarı devralacağımız gün için, seçim için gün sayıyoruz. Ne zaman yaparlarsa yapsınlar. Yapmazlarsa en geç 2023’ün haziran ayında bu ülkede artık iktidar değişecek.

*Bunun için hepinizden talebimiz, beklentimiz, iktidara giderken elbette 20 yılda yanlış yapanlardan, hırsızlık yapanlardan, yolsuzluk yapanlardan yetim hakkını yiyenlerden hesap sorulacak. Ama onların hepsi sadece bu işin en üst düzey sorumlularından.

*Sakın ha sakın, iyi olsun diye oy vermiş, sonradan pişman olmuş AKP’li çiftçiyi, emekliyi, emekçiyi endişelendirmeyin. Kutuplaştıranlarla kucaklaşmak için, şeytanlaştıranlara inat, kardeşleştirmek için, bu ülkeyi kardeşi, kardeşe düşman etmeye çalışanlara inat yeniden herkesi kardeş kılmak için iktidarı alacağız.

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