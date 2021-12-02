CHP’li Özer: Orman Genel Müdürlüğü’ndeki iş vaadiyle rüşvet iddiası çözülmeli

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, iş vaadiyle bir vatandaştan 100 bin TL rüşvet alındığı iddiasına ilişkin verdiği soru önergesine yanıt göndermeyen Orman Genel Müdürlüğü(OGM)’nün çıkan haberlere açıklama göndermesini eleştirdi. Özer, rüşvet iddialarının yargıda acilen çözülmesi için çağrıda bulundu.

İsmail AKIN

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CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, iş vaadiyle bir vatandaştan 100 bin TL rüşvet alındığı iddiasına ilişkin verdiği soru önergesine yanıt göndermeyen OGM’ye tepki gösterdi.

“BELGE GERÇEK DEĞİL Mİ?”

TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yapan Özer, konuyla ilgili şunları söyledi:

“3 Kasım'da verdiğimiz soru önergesine 15 günlük yanıt süresinde herhangi bir yazılı açıklama gelmemesine karşın, Orman Genel Müdürlüğü, çıkan haberlere yönelik basın kuruluşlarına yazılı bir açıklama göndermiş. OGM ‘Dolandırıldım’ diyen vatandaşın sahtecilik yaptığını ileri sürmüş ve savcılığa başvurduğunu açıklamış.

Konunun yargıda çözülmesi gerçekten önemli, umarız sonuçlanması da uzun sürmez. Ancak, yine de sormalıyız, 5/6/2018 tarihli, 653/42 sayılı, üzerinde Bakanlığın ismi ve logosunun yer aldığı, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dönemin bölge müdürü, yardımcısı ve personel şube müdürünün imzalarının olduğu ve Körfez İşletme Şefliğine gönderildiği görülen işe giriş emir yazısının yer aldığı belge gerçek değil midir?

Belgenin vatandaş tarafından üretildiğine dair bir kanıt var mıdır? Belgenin Orman Genel Müdürlüğü tarafından üretilmediğine dair bir kanıt var mıdır?”

“BAKANLIK SORUŞTURMA YAPTI MI?”

Özer, OGM'nin basın kuruluşlarına yolladığı açıklamaya istinaden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yeni bir soru önergesi verdi. Önergedeki sorular arasında şunlar yer aldı:

-OGM tarafından Recep Ablak isimli vatandaş hakkında hangi ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına ne zaman suç duyurusunda bulunulmuştur?

-Soruşturmanın içeriği ve dosya numarası nedir?

-Belgenin gerçek olmadığına dair bir kanıt var mıdır?

-Eğer varsa kanıtlar savcılığa iletilmiş midir?

-Vatandaşın kendisinden işe alınma vaadiyle 100 bin TL rüşvet alındığı iddiasıyla ilgili olarak

-Bakanlığınıza herhangi bir şikayeti yok mudur?

-Şikayet varsa soruşturma yapılmış mıdır?

-Şikayete rağmen soruşturma yapılmadıysa bunun nedeni nedir?”

NE OLMUŞTU?

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, geçtiğimiz haftalarda Orman Genel Müdürlüğü'nde bir vatandaşa iş sözü verilip 100 bin TL rüşvet alındığı iddiasını Meclis gündemine taşımış ve konuyla Tarım ve Orman Bakanına yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vermişti.

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