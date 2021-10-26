CHP’li Özgür Özel’den tezkere tepkisi: Algı yönetiminden başka bir şey değil

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İlk kez iki yıllık tezkere isteniyor. Bu iki yıllık tezkere için de, seçimler var. Gününde bile yapılsa seçimlerden sonraki dört ayı, gelecek Parlamento’nun yetkisine tecavüz eden süreç var” dedi.

Sozcu.com.tr

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Özel, Suriye ve Irak tezkeresine neden ‘hayır' diyeceklerini açıkladı. Özel, Suriye ve Irak tezkeresinde dört ayrı konu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* İkisi için tezkereye ihtiyaç yok. Kuzey Irak'taki PKK veya Suriye'deki DEAŞ ile mücadele etmek için tezkereye ihtiyaç yok. AK Parti iktidarının ilk yedi yılında bunu savundu. ‘Sıcak takip ve uluslararası hukuktan gelen meşru müdafaa hakkımız ortadadır, tezkereye gerek yok‘ dedi. Terörle mücadele için tezkere istiyoruz demeleri algı yönetiminden başka bir şey değil.

* Suriye'nin toprak bütünlüğü İdlib'teki misyonu karşılayacak hiçbir madde yok. Bu tezkere İdlib misyonunu tatmin edecek bir tezkere değil. Üçüncü, ilk kez iki yıllık tezkere isteniyor. Bu iki yıllık tezkere için de, seçimler var. Gününde bile yapılsa seçimlerden sonraki dört ayı, gelecek Parlamento'nun yetkisine tecavüz eden süreç var.

* Bunları hepsini değerlendirdiğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın iç politika için istediği, Suriye ile savaş çılgınlığına girebileceği, böyle bir sorumluluğa ortak olmak, buna ‘evet' demek mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi kendi hırsı, sinirleri, kendi siyasi düşünceleri doğrultusunda iç politikaya malzeme etmek için yönetmeye çalışıyor.

“İTTİFAK ORTAĞIMIZLA BİRBİRİMİZİN KARARLARINA ASYGILIYIZ”

Özel, İYİ Parti'nin tezkereye ‘evet' demesine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

* İttifak ortağımızla birbirimizin kararlarına son derece saygılıyız. Onların argümanları da kıymetli ve şu anda dinlediğimiz konuşmalarında aslında tezkerenin yanlışlarını en sert şekilde eleştiriyorlar.

* Kendi tercihleri olarak bütün itirazlarına rağmen ‘evet' oyu vermeyi kararlaştırmışlar. Biz buna saygılıyız. Onlar bizim kararımıza saygılı. Cumhuriyet Halk Partisi ittifak ortaklarıyla herhangi bir sorun yaşamaksızın Türkiye'yi iyi yönetmek üzere yol yürümeye devam ediyor. (İHA)

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