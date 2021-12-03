CHP’li Özgür Özel’den TÜİK’e sert tepki

Demokrasi Arenası'nda Uğur Dündar'ın konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK’e alınmamasını, "Ana muhalefet partisi liderinin 14,5 milyon oy almış, yapılacak ilk seçimde ülkeyi yönetecek olan karşısına kapanan kapılar, saray rejiminin milletin yüzüne kapıyı kapatmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir yere sokmuyorsanız ona oy veren 14,5 milyonun yüzüne demir kapı kapatıyorsunuz demektir” sözleriyle eleştirdi.

Hakan KAYA

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programının konukları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ekonomist Emin Çapa ve anlatıcı ve televizyon programcısı Metin Uca oldu.

TÜİK’in açılımını ‘Tayyip Erdoğan’ı üzmeyen istatistik kurumu’ olarak değerlendiren Özgür Özel, TÜİK’in yapmış olduğu tüm analizlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteklerine ve yapmak istediği manipülasyona uygun olduğunu söyledi.

“ANA MUHALEFET PARTİSİ KANUNLARI DENETİM TALEP EDEBİLECEK TEK MERCİİDİR”

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK'e alınmamasını şu sözlerle eleştirdi:

* Bir ara ‘Merkez Bankası bağımsız olmasa siz oraya gidebilir miydiniz?’ diyerek övünüyorlardı. TÜİK'ten benzer bir randevu istendi. Merkez Bankası aslında bankalarla çalışır, vatandaşla muhatap olmaz.

* Ana muhalefet lideri, Türkiye'de protokolün üçüncü ismidir. Hem kendisi milletvekili sıfatıyla denetim yapmaktadır, hem partisi yapmaktadır. Hem de Anayasa'ya uygunluk konusunda AYM'ye başvuracak üç merciiden biridir.

* Bugünkü kanunlara Cumhurbaşkanı'nın anayasaya uygunluk denetimi yaptıracağını kimse düşünemez. İkincisi en çok sandalyesi olan birinci gruptur. AKP'nin denetim çabası bugüne kadar hiç olmadı. Ana muhalefet partisi kanunları denetim talep edebilecek tek merciidir.

“MUHALEFET PARTİSİNE KAPANAN KAPILAR ASLINDA SARAY REJİMİNİN MİLLETİN YÜZÜNE KAPIYI KAPATMASIDIR”

* TÜİK’e gidip ‘Bu rakamlar nasıl oluyor? Siz bu enflasyonu böyle yüzde 21 belirlerken nelere baktınız? Siz pinpon topuna bakıyorsunuz da kuru fasulyeye niye bakmıyorsunuz? Esas, halkın enflasyonu bu değil’ diye bunu konuşmaya gitmek istedi. Kapıları kapattılar ve sayın Genel Başkanı sokmadılar.

* Tabi sayın Genel Başkan, genel merkezden ayrılırken bir randevu verilmediğini biliyordu. Yani gidip de kapıda kalmış değil. O kapı milletin yüzüne kapanmıştı, o kapıyı teşhir etmeye gitti.

* Genel merkezden çıkarken de tivitini şu şekilde paylaştı, dedi ki, ‘Randevu istedim vermediniz, 11.00’da geliyorum. Haberiniz olsun’ dedi. Gitti, orada kapalı tutulan kapı saray rejiminin korku duvarı, milletle yüzleşmekten kaçmasıdır.

* Ana muhalefet partisi liderinin 14,5 milyon oy almış, Türkiye’nin bu kadar önemli, halkın arkasında durduğu, yapılan anketlerde iktidar erirken, iktidar alternatifi olan ve yapılacak ilk seçimde ülkeyi yönetecek olan ana muhalefet partisinin karşısına kapanan kapılar aslında saray rejiminin milletin yüzüne kapıyı kapatmasıdır. Yani siz bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir yere sokmuyorsanız, ona oy veren 14,5 milyonun yüzüne demir kapı kapatıyorsunuz.

“SARAYIN MEMURU OLMAYI TERCİH ETTİ”

TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'i ‘sarayın memuru’ olarak nitelendiren Özel, şunları söyledi:

* Bu olay Türkiye’nin en önemli gündem maddesi haline geldi. Gidilseydi verilecek cevap yok. Yani oradaki Sait Bey, Recep Tayyip Erdoğan tarafından oraya atanmış genç bir yönetici.

* Atandığı süreçte önceden görevden alınanlar, ‘laf dinlemiyor’ diye alınmış, bu laf dinlesin diye oraya atanmış. Yani liyakati değil ama Tayyip Erdoğan’a sadakatinden kimsenin şüphe etmediği bir yönetici.

* Bugün kendisine verilmiş kötü adam rolünü o üstlenmiş. Biz uyarmıştık, ‘devlet memuru olun, saray memuru olmayın’ diye.

* Bugün kendisi sarayın memuru olmayı tercih etti. Sait Bey’i devir teslimden sonra kendisiyle konuşacaklarımız var. Hiç merak etmesin.

EMİN ÇAPA: ENFLASYON HAZİRANA KADAR DÜŞMEYECEK

Ekonomist Emin Çapa, enflasyon verilerini düşük açıklayan TÜİK'i eleştirdi. Haziran ayına kadar enflasyonun düşmeyeceğini vurgulayan Çapa, 14 TL seviyesine çıkan doların etkilerinin henüz görülmediğini söyledi. Çapa şu ifadeleri kullandı:

* Şu an hayat pahalılığı var diyorsanız yanılıyorsunuz. Daha doların 9,80 seviyesine gelmiş olması fiyatlara yeni yansıyor. Doların 14 TL'yi görmesinin etkisini daha sonra göreceğiz.

* Enflasyonun önümüzdeki dönemde durduğunu, düştüğünü, aynı kaldığını söylerlerse bilin ki size yalan söylüyorlar. Hazirana kadar enflasyonun durması, düşmesi imkansız. Eğer hazirana kadar enflasyon 30'un altında görülürse hiç düşünmenize gerek yok. ‘Yalan' deyin.

“GENÇLERE BORCUMUZ VAR”

Gençler için üzüldüğünü belirten Çapa, “Onlar için yapılabilir bir şey çok azaldı. Ama gençlere borcumuz var. Gençlerin geleceklerini tamamen harcadık. Bunu da sadece ekonomiyi bozarak, yurt dışına kaçma dışında kaçarak, bu ülkede hiç bir gelecek görmemelerini yaparak değil, eğitimle de harcadık” dedi.

Merkez Bankası’nın dolara müdahalesini de değerlendiren Çapa, “Merkez Bankası neye müdahale ettiğini dahi bilmiyor. Doların seviyesine müdahale etmiyorum diyor, oynaklığa müdahale ediyorum diyor. Bu oynaklık bir, iki hafta önceydi. Ne diyorsun sen. Bizi salak mı zannediyorsun” ifadelerini kullandı.

“MERKEZ BANKASI BENİM HESABIMA GÖRE 128 MİLYAR DOLARI 6.30’DAN SATMIŞ”

Çapa, Merkez Bankası’nın rezervi hakkında ise şöyle konuştu:

* Gökten Merkez Bankası’na 36 milyar dolar yağarsa Merkez Bankası’nın net rezervi 0 dolar olacak. Bugün cebinizde 1 dolar varsa FETÖ’cü olursunuz, haberiniz olsun. 1 dolarınız varsa Merkez Bankası’ndan daha fazla rezervim var diyebilirsiniz. Borç o, borcu rezerv zannetmeyin.

* Merkez Bankamız 128 milyar doları sattı. 128 milyar dolar size küçük bir para gibi gelebilir. 128 milyar doları Merkez Bankası sattığını bize söyledi mi? Hayır. Onu iktisatçılar Merkez Bankası bilançosundan çıkardı.

* Eski Başkan Süreyya Serdengeçti, 140 milyar dolar olduğunu söylüyor. Benim hesabım 132 milyar dolardı. Ama genel fikir 128 milyar dolar üzerinden. Ben oturdum 4 günümü harcadım, Merkez Bankamız bunu kaçtan satmış olabilir diye bilançodan çıkardım. 6.30 ortalamadan satmış. 2019-2020 sonuna kadar sürdü bu.

* Dolar şu anda 13 küsür. Merkez Bankamız eskiden şöyle derdi; ben şu tarihte, şu kadar dolar, şu kadar cent sattım. Girin Merkez Bankası sitesine AKP dönemi dahil ne kadar dolar, cent sattığını bile görebilirsiniz.

* 128 milyar doların kaydı yok. Bu paralar kamu bankaları aracılığıyla arka kapıdan satıldı. Ama kime ve kaçtan sattınız? Benim hesabıma göre 6.30.

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