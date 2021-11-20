CHP’li Özkan: Böylesi ikinci dünya savaşından bu yana görülmedi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, son dönemde yaşanan tanzim kuyrukları, akaryakıt kuyrukları ve marketlerde kısıtlı satılan ürünlerle ilgili fotoğraf paylaşarak, "Böylesi ikinci dünya savaşından bu yana görülmedi” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, son dönemde yaşanan tanzim kuyrukları, akaryakıt kuyrukları ve marketlerde kısıtlı satılan ürünlerle ilgili bir paylaşımda bulundu.

“SIRADA KARNEYLE SATILAN ÜRÜNLER Mİ VAR?”

Yakın zamanda çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Özkan, “Şikayet ettikleri her şeyi yaşadık. Sırada karneyle satılan ürünler mi var? Böylesi ikinci dünya savaşından bu yana görülmedi” dedi.

Son olarak dün gece, uygulanan benzin ve otogaz zammı öncesi Türkiye’nin birçok noktasında benzin istasyonlarında kuyruklar oluştuğu gözlemlenmişti.

KILIÇDAROĞLU DA GIDA KRİZİNE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle gıda sektöründeki paydaşlarla görüşerek, ‘Kara Kışla Mücadele Hareketi' başlattıklarını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Karneyle gıda satışı günleri geri döndü