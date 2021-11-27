CHP’li Özkan: Erdoğan, Türkiye’ye dejavuyu yaşatıyor

Tarih 16 Aralık 2008... Başbakan Erdoğan Meclis’te önceki dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntıyı eleştirirken kendi icraatlarını övüyordu. O gün eleştirdiği durumu anımsatan acı tabloyu bugün 83 milyon aynen yaşıyor.

Hakan KAYA

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Eskiyi böyle eleştiriyordu: Devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Yağa sabuna ve deriye zam geldi.

Şimdi de durum aynısı: Bugün de devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü! TL son 1 ayda yüzde 40 değer kaybetti. Enflasyon uçuyor. Fiyat artışları önlenemiyor. Zam üstüne zam yağıyor. Yağa, şekere, una zam geldi.

Eskiyi böyle eleştiriyordu: Bitmedi!.. Akaryakıta zam geldi. 5 litre benzin 500 liraya çıktı. Ayrıca şeker satışları durduruldu.

Şimdi de durum aynısı: Bugün de akaryakıta zam yağıyor hem de eskiyi aratır şekilde. Şeker satışı zamlar yüzünden durduruldu. Ancak kotayla satılıyor. Akaryakıt istasyonlarında 70'li yılları anımsatan kuyruklar oluştu.

Eskiyi böyle eleştiriyordu: Kişi başına düşen milli gelir 3.500 dolardı, 9.300'e çıktı. Bu yıl sonu 10.000'i geçecek. Müjdeliyorum.

Şimdi de durum aynısı: Bugün de milli gelir düştü. 20 yıllık AKP iktidarında geldiği nokta 8.500 dolar seviyesi. İşçi, memur emekli, çiftçi, esnaf tıpkı o yıllardaki geçim yükü altında eziliyor. O zaman IMF vardı, şimdi AKP var.

CHP'Lİ ÖZKAN, ERDOĞAN'IN 12 YIL ÖNCE SÖYLEDİĞİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI, ELEŞTİRDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde, TBMM'deki 2009 Mali Yılı Bütçe konuşmasından bir kesit paylaştı.

Videoda Erdoğan, AKP iktidarından önceki hükümetlerin ortaya koyduğu ekonomik tabloyu eleştiriyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

* Buyurun devalüasyon, piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytin yağı, deri ve kösele fiyatlarına zam geldi.

* Bitmedi, akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Şeker satışları dün durduruldu. Var mı böyle bir şey?

* Bitmedi, 5 litre benzin 500 lira. Akaryakıt darlığı yüzünden cinayet işlenmeye başlandı, Kırıkhan'da da benzin kuyruğunda bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

* Kişi başına düşen gayrı safi yurtiçi hasıla, Avrupa Birliği tanımlı 2002'de 3 bin 517, 2007'de 9 bin 305. Bu yıl sonu itibariyle 10 bin doları geçiyor bunun da müjdesini veriyorum.

“SENİ GİDİ EKONOMİST SENİ”

Tuncay Özkan, videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken “Allah insanı böyle sınıyor. Ayıpladığın bataklıkta boğulursun. Seni gidi ekonomist seni!” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın o dönemki sözlerini SÖZCÜ'ye değerlendiren Özkan, “Erdoğan'ın devraldığı dönemde bile bu kadar yıkıntı yoktu. Bataklık bu kadar derin değildi. Ve Erdoğan kendi yarattığı bu bataklıkta boğuldu. Kendilerinden önce enflasyon daha düşüktü, kurlar daha düşüktü, işsizlik daha azdı. Dış borç ve iç borç bu kadar yüksek değildi. Ama şu anda ekonomiyi öyle bir bataklık haline getirdi ki o günkü bataklığı da yutan kendisini de yutan bir büyük ekonomik çöküntünün içindeyiz” dedi.

“Allah Erdoğan'ın müstahakını verdi” diyen Özkan sözlerini şöyle tamamladı:

* Erdoğan dejavuyu yaşatıyor. Ben ekonomistim diyen bir siyasi lider, devraldığını iddia ettiği ekonomik çöküntüden daha kötü bir buhranın içinde çırpınıyor şu an.

* Dolar kuru bu iktidarda kaldığı sürece artar. Ekonomik krizden çıkış yolu seçimdir, ekonomik kadroyu toptan değiştirmektir.

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