CHP’li Özkoç, Erdoğan’ın o görüntülerini izletti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda CHP'yi suçlamasına karşı sert tepki gösterdi. Özkoç, Erdoğan’ın geçmişte söylediği sözleri hatırlatarak o anların görüntülerini izletti.

İŞTE BU GÖRÜNTÜLERDE YER ALAN SÖZLER

Özkoç, Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamaların yer aldığı videoyu, kürsüye koyduğu tabletten izletti. Videoda, Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

* Diyarbakır istiyorum ki, şu anda Amerika'nın da düşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi var ya, genişletilmiş Ortadoğu, bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir.

* Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz, Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz.

* Biz bugüne kadar Ak Parti hükümeti olarak, iktidarı olarak bugüne kadar terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık, hiçbir zaman da oturmayacağız.

* Ben, Milli İstihbarat Teşkilatı'mın mensuplarını kendi Başbakanlığım döneminde İmralı'ya gönderenim. Ve açıkça söylüyorum yarın da gönderirim, öbürsü gün de gönderirim.

* Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da, kısmen Doğu'da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler.

* Fakat çözüm süreci içerisinde tabi Valilerimiz, kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardır.

* Ne istendi de bu ülkede hükümet 12 yıllık Başbakanlık dönemimde verilmedi.

* Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırımızı bültenle arandığını bilmiyorum.

Videoda, Erdoğan'ın, Gara'da verilen 16 şehidin ertesi günü düzenlenen AKP Rize il kongresinde güldüğü anın görüntüsüne de yer verildi.

“PERDE ARKASI YAPTIĞIN ŞEYLERİ AÇIKLA”

Görüntüleri izlettikten sonra açıklamasına devam eden Özkoç, şunları söyledi:

* ‘Diyarbakır BOP'ta yıldız olmalı. Türkiye'nin Ortadoğu'daki görevi BOP'un eş başkanlığıdır.' BOP dediği Büyük Ortadoğu Projesi. Büyük Ortadoğu Projesi dediği Arap Baharı.

Arap Baharı dediği Ortadoğu'daki Müslüman kardeşlerimizin Amerikan emperyalizmi tarafından, 3 milyon 750 bin kişinin, öldürülmesi. Kadınlara tecavüz edilmesi.

‘Bunun eş başkanı kim?' diyor Recep Tayyip Erdoğan, ‘benim' diyor'. Başka bir şey daha soruyor, diyor ki; ‘Bu Ortadoğu Projesi'nde Diyarbakır önemli bir önemli bir merkez olacaktır' diyor.

Şimdi açıkla: Ne pazarlık yaptın Amerikan emperyalizmiyle? Diyarbakır neden önemli bir merkez olacak? Bunu söyle, açıkla. Hangi pazarlıklar neticesinde orada nasıl bir düzen kurulacak ki Diyarbakır önemli bir merkez haline gelecek? Perde arkası Amerikan emperyalizmiyle yaptığın şeyleri açıkla.

“SEN ÖCALAN’IN AYAĞINA MİT MÜSTEŞARINI GÖNDERİRSEN…”

* Diyor ki, ‘ben ne Kandil'le ne Abdullah Öcalan'la herhangi bir görüşme yapmadım. Sen diyorsun ki, ‘ben bakanlarımı Kılıçdaroğlu'na gönderdim.' Kim gönderdi? Sen gönderdin. Muhatabı kim? Sensin.

* Sen gönderince, bakanlar geldiğinde aslında kim o bilgiyi vermiş oluyor? Cumhurbaşkanı vermiş oluyor. Peki sen Öcalan'ın ayağına MİT Müsteşarını gönderirsen, devletin bürokratlarını gönderirsen kim göndermiş oluyor? Sen göndermiş oluyorsun.

“ARKALARINDAN GÜLDÜĞÜN EVLATLARIMIZ NİYE ŞEHİT OLDU?”

Erdoğan'a, “Öcalan'la masaya oturdun mu oturmadın mı?” diye soran Özkoç şunları kaydetti:

* Öcalan'ın belirlediği isimlerle Dolmabahçe Sarayı'nda, oturacakları yerlere kadar kişileri tespit edip de bu görüşmeleri yaptırttın mı, yaptırmadın mı? Ne diyorsun videoda? ‘Ben yaptırttım' diyorsun. ‘Bundan sonra da yaptırtırım' diyorsun. Kimle? Terör örgütünün başıyla. Nereyle? Kandil'le.

* ‘Bunlar çözüm sürecini Doğu ve Güneydoğu'da silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler'… ‘Çözüm sürecinde Valilerimiz, verdiğimiz emir doğrultusunda bugünkü operasyonlara girmiyorlardı.' Yani diyorsun ki; ‘bu çözüm sürecinde onlarla biz pazarlık ediyorduk, Valilere dedik ki, siz onlarla karşı karşıya gelmeyin, onların silahlanmasına engel olmayın. Onların hendekleri kazmasına engel olmayın' dedik diyor.

* Sonra o menfezlerde, o hendeklerde, o silah depolarında kimler şehit oldu? Arkalarından güldüğün evlatlarımız şehit oldu. Niye? Sen onlara güvenip hendekleri kazdırttığın, Valilerine emir verdiğin için.

“BUNU PKK İÇİN SÖYLÜYOR…”

Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamalara açıklık getirmeyi sürdüren Özkoç, “Bunu PKK için söylüyor, ‘ne istedi de hükümet 12 yıllık Başbakanlık döneminde verilmedi' diyor. Kim istedi de verilmedi? PKK. Kim vermiş? Recep Tayyip Erdoğan. Kimin döneminde? ‘Başbakanlığım döneminde' diyor. PKK'ya ne istediyse verdiğini kendi ağzıyla itirafını az önce ben burada yayınladım” ifadelerini kullandı.

“SEN NEYİ BİLİYORSUN DA DEVLETİ NASIL YÖNETİYORSUN?”

Özkoç, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

* PYD'nin başkanı Salih Müslim devletle görüştü. PYD-YPG daha terör örgütü ilan edilme aşamasında, o günlerde geldi MİT Müsteşarı tarafından karşılandı, devlet bürokratları tarafından karşılandı, kırmızı halılarla karşılandı, görüşmeler yapıldı.

* Demek ki terör örgütlerini, liderini Türkiye'de ağırlayan kişi sensin… Bu kadar yalan, bu kadar karşısındakini küçümseyen bir söylem olur mu? ‘Ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum.'

* Yani sen Osman Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın kardeşini, TRT'ye çıkartmışsın, ‘seçimlerde acaba HDP'nin oyu bize gelir mi?' diye ya da ‘acaba PKK sempatizanlarının oyu bize gelir mi?' diye…

* Çıkartmışsın ve onu orada konuşturmuşsun, arkasından da diyorsun ki, ‘Evet ben bunu yaptım ama ben bu kardeşinin kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum' diyor. Ya sen neyi biliyorsun da devleti nasıl yönetiyorsun ya?”

“OPERASYON BİR GÜN ÖNCESİNDEN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İFŞA EDİLDİ”

Gara operasyonuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Özkoç, “Operasyon rehine kurtarma operasyonu olmaktan çıkmış, bir gün öncesinden Cumhurbaşkanı tarafından ifşa edilmiş, müjdesi verilmiş, rehine kurtarma operasyonu olmadığı için 16 evladımız şehit düşmüş… Bu İsrail'de oldu, Amerika'da oldu, Rusya'da oldu… Bir askerleri şehit düşünce programlarını iptal ediyor devlet başkanları. Derhal ülkesine dönüyor ve ülkesinde o askerinin şehit olmasıyla ilgili kendi üzerine düşen, ne gerekiyorsa, devlet adamlığını yapıyor. Peki AKP Genel Başkanı ne yapıyor? Arabistan'ın kralı öldü diye yas ilan eden AKP Genel Başkanı ne yapıyor? AKP kongresini dahi iptal etmiyor. Başkomutan olarak, Cumhurbaşkanı Başkomutandır, evlatlarının cenazesi orada duruyor, kendisi AKP kongresine gidip… (Erdoğan'ın Rize kongresinde güldüğü anın fotoğrafını gösteriyor)” dedi.

“BU ORDUNUN EVLATLARI SANA NASIL GÜVENECEK?”

Erdoğan'ın AKP kongresinde gülmesine sert sözlerle tepki gösteren Özkoç, “Hangi baba evladının cenazesi daha kalkmadan AKP kongresinde ya da başka bir ortamda böyle gülebilir? Hangi baba yapar bunu? Hangi insan yapabilir bunu? Biz diyoruz ki, ‘kongreyi iptal etseydin'. Hiç olmazsa kongreyi iptal etseydin. Etmedi… Gitti, orada kahkahalarla gülüyor. Peki bu ordunun evlatları sana nasıl güvenecek?” sorusunu sordu.

“TÜRKİYE ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYOR”

Özkoç, Erdoğan'ın şehit annesini arayarak AKP kongresine bağlamasını da eleştirerek, “Yeti mi? Yetmedi. Ne yaptın? AKP kongresinde, evladının başında gözyaşı döken şehit annesini kongreye bağlayıp herkese dinleterek siyasete alet ettin. Dünyada bana bunun bir tek örneğini gösterin… Yeter artık. Türkiye tahammül edemiyor, yeter. Bu kadar aymazlığa, bu kadar acının üzerine siyaseti için her şeyi yapmayı göze almış olan anlayışa artık Türkiye tahammül edemiyor. Buna bir son vermek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BU GÜLÜŞÜ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu acıyı, bu gülüşü, bize yaşattıkları bu olayları asla unutmayacağız. Peşini bırakmayacağız. Şehit olan evlatlarımızın siyasete alet edilmesini hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Ordumuza, milletimize, ülkemize, insanlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız.”