İBB’ye kayyum sorusuna Öztrak’tan sert yanıt: Gök kubbeyi başlarına yıkarız

İçişleri Bakanlığı'nın teftişiyle ilgili "İBB'ye kayyum mu atanmak isteniyor?" sorusunu yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz sarayın ve onun İçişleri Bakanının karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Millete kurmuş oldukları finansal kumpasın ellerinde patlayacağını artık kendileri de görüyorlar. Şimdi bunun üstünü nasıl örteriz telaşına düştüler. Açık söyleyeyim; umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız” dedi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP’li Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şunları söyledi:

* Ne yazık ki bugün ülkemizde; milletin alın terini, yurttaşlarımızın emeğini ve birikimini, çarpılacak ganimet gören, sakat bir anlayış iş başında. 20 Aralık gecesi, bu ülkede acımasız bir servet transferine, görülmemiş bir finansal kumpasa şahit olduk. Bu kumpasın mağduru millettir.

* Milletin feryadı arşa yükseliyor. Partimize şikayet yağıyor. Milletimiz kendisini koruyup, kollasın diye seçtiği hükumetin kendisine kumpas kurmasını hazmedemiyor. Doların 8 lira 31 kuruşlardan, 10 liraya gelmesi, 49 gün sürdü.

* Ama aynı doların 10 liradan 18 liralara gelmesi, sadece 24 gün sürdü. Sadece 24 günde yüzde 44 devalüasyon. Dolar 10 lirayı geçti. Erdoğan konuşmalarıyla, doların ateşini harladıkça harladı.

ESNAFIN MEKTUBUNU OKUDU

Öztrak, esnaf bir vatandaşın kendilerine gönderdiği mektubu okudu. Mektupta vatandaşın, “Hesabımıza 20 bin lira yüklemiştik. Şu anda eksi 32 bin lira var. Bakan bey bizi küçük yatırımcı olarak görüyor. Biz küçük yatırımcı değil, hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşlarız” sözleri dikkat çekti. Mektubu okuyan Öztrak, “Bu mektup, vatandaşa kurulan tuzağı dört dörtlük anlatmış” dedi.

Öztrak konuşmasına, “Erdoğan sürekli konuşarak döviz piyasalarını kendisi köpürttü. Millete tuzak kurdu. Sonra da köpük dediği milletin tasarruflarını alıp döviz-faiz baronlarına, yandaşlarına bir güzel höpürdetti. Milleti çarptı. Bunu biz demiyoruz, Erdoğan'ın Nebati bakanı diyor” şeklinde devam etti.

“20 ARALIK KUMPASI UYGULAMAYA KONULDU”

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

* Buradan soruyoruz; 18 liradan doları kim sattı,11 liradan kim topladı? Kamu bankalarının sattığı tüyü bitmedik yetimin hakkı olan 20 milyar doları, kimler ucuz ucuz topladı? Milletin dövizleriyle millet nasıl çarpıldı?

* 20 Aralık gecesi vatandaşın uykuda olmasını, yurt içi piyasaların kapalı olmasını, Noel tatili nedeniyle, yurt dışı piyasalarda da işlem hacminin sığ olmasını fırsat bilerek ’20 Aralık kumpası’ uygulamaya kondu.

* Merkez Bankası ve kamu bankalarının yüklü döviz satışlarıyla, algoritmik emirler tetiklenerek, dolar kuru 18 liralardan, 11 liralara kadar hızla çekildi.

“BEYAZ TÜRK, SİYAH TÜRK AYRIMI YOKTUR”

Öztrak, Gaziantep’te Asiye Ateş’in (4) pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

* Güzel kızımız Asiyeye, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Erdoğan küçücük yavrumuzun ve ailesinin acısını kullanıp, ‘Beyaz Türk’, ‘Siyah Türk’ diyerek, milleti bölüp parçalamaya uğraşıyor. Millete çektiği kumpası böyle unuttururum sanıyor.

* Erdoğan’a açıkça söyleyelim; bu ülkede ‘Beyaz Türk’, ‘Siyah Türk’ diye bir ayrım yoktur. Bu ülkede ‘Namuslular’ ve ‘Namussuzlar’ diye bir ayrım vardır. Bu ülkenin namuslu vatandaşlarının alın teri, göz nuru, yılların emeği ve gayreti, bir gecede Erdoğan eliyle gasp edilmiştir. Erdoğan yırtıcı köpeklerle uğraşmayı belediyelere bıraksın.

‘İBB'YE KAYYUM’ SORUSUNA SERT YANIT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan teftişle ilgili “Oluşturulmak istenen zemin bir görevden alma, kayyum atama olabilir mi?” sorusunu yanıtlayan Öztrak, “Biz sarayın ve onun İçişleri Bakanının karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Millete kurmuş oldukları finansal kumpasın ellerinde patlayacağını artık kendileri de görüyorlar. Şimdi bunun üstünü nasıl örteriz telaşına düştüler. Açık söyleyeyim; umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız” dedi. (DHA-SOZCU.COM.TR)

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