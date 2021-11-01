CHP’li Öztrak ekonomideki durumu Nasreddin Hoca fıkrasıyla özetledi

CHP MYK toplantısı parti merkezinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomideki durumu Nasreddin Hoca fıkrasıyla özetledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı. Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztrak, şunları söyledi;

*Bugün dolar kuru 10 liraya dayandıysa, bunun en önemli sebeplerinden biri milletin 128 milyar dolarının çarçur edilmesidir. Bu nedenle paramız içeriden ve dışarıdan gelecek ters dalgalara karşı savunmasız kalmıştır.

*Bugün hala Merkez Bankası'nın döviz kasası açık vermektedir. 22 Ekim itibarıyla döviz açığı 35 milyar 834 milyon dolardır. Ama Merkez Bankası başkanı rezervleri artırmakla böbürlenmektedir.

“MERKEZ BANKASI BAŞKANI AKP’NİN SİYASİ KOMİSERİ GİBİ ÇALIŞIYOR”

*Devlet yönetiminde tam bir kaht-ı rical hüküm sürüyor. Liyakatin yerini saraya sadakat aldı. Bilgililer yetkisiz, yetkililer ise bilgisiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hali ortada. Başkan, AKP'nin siyasi komiseri gibi çalışıyor.

*Oyun esnasında sürekli kural değiştiriyor. Bir gün enflasyonu kırpıp çekirdek enflasyona bakın diyor. Çekirdek enflasyon yüksek kalınca da bu sefer çıkıp ‘çekirdek enflasyona değil, siz cari açığa bakın' diyor.

*Türk lirası değer kaybettikçe rekabet gücümüz artacakmış, rekabet gücümüz artınca ihracatımız artacakmış. İhracatımız artınca döviz gelirlerimiz artacakmış.

*Döviz gelirleri artınca Türk lirası değer kazanmaya başlayacakmış. Türk lirası değer kazanınca da enflasyon düşmeye başlayacakmış.

EKONOMİDEKİ DURUMU FIKRAYLA ÖZETLEDİ

Öztrak, “Bu durum Nasreddin Hoca'nın Çalı fıkrasına benziyor” diyerek, söz konusu fıkrayı şöyle anlattı:

*Nasreddin Hoca, alacaklısı kapıya dayanınca, ‘Borcumu tez vakitte ödeyeceğim' diye söz vermiş. Alacaklı bunun nasıl olacağını sorunca hoca, ‘Kapının önüne çalı ektim. Çalılar ilkbaharda yeşerecek. Sonra dikenleri sertleşecek.

*Kapının önünden geçen koyunların yünleri dikenlere takılacak. Bunları toplayacağım. Topladığım yünleri kabartacağım. Kirmanda eğireceğim. Sonra iplik yapacağım. İplikleri pazarda satacağım. O zaman senin paranı ödeyeceğim' demiş.

*Alacaklı da haliyle kahkahayı patlatmış. Hiç bozuntuya vermeyen Nasreddin Hoca da cevabı patlatmış; ‘Yahu köftehor. Peşin parayı görünce gevrek gevrek ne de güzel gülüyorsun.'

*İşte yapılan tam da bu. Erdoğan ve şürekası, 800 milyar dolarlık Türkiye ekonomisini deneme tahtasına çevirdi.

“TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI HERKESİ KUCAKLAYACAK”

*Kutuplaşmayı, kırgınlıkları, dargınlığı bitireceğiz. Cumhurbaşkanı tek bir siyasi partinin değil, tüm milletin cumhurbaşkanı olacak. Tarafsız cumhurbaşkanı herkesi kucaklayacak.

*Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Ülkemizin potansiyeli çok yüksektir.

*Yeter ki iyi yönetilsin. Sorunların çözümü için de ilk şart sandıktır. Milletimiz bu ucube rejimi, önüne gelecek ilk sandığa gömecektir” dedi.

“ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİNİN SONUÇLARI AÇIK SEÇİK ORTADA”

Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Öztrak, “Görüşmeden çıkan mesajlara baktığımız zaman daha önce Amerikan hükümetinin ifade ettiği hususların dışında yeni bir şey görmek mümkün değil. F-35'ler değil F-16'lar için kendi meclislerinde ellerinden geleni yapacaklarını söylemiş. Bu bile, F-16 için de mecliste uğraşacaksa bu görüşmenin sonuçlarının ne olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Eski model uçakları vermek için bu kadar uğraşacaksa…” diye konuştu.

ARINÇ’IN AÇIKLAMALARI

Bülent Arınç'ın AKP’ye ilişkin “2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum” şeklindeki açıklamalarını yorumlayan Öztrak, “Aklın yolu birdir. Kendi partilerinin kurucuları bile reddi mirasa başladı. Yakında Erdoğan dışında AKP'deki herkes reddi miras yapacak. O reddedilen miras da Erdoğan'ın kucağında kalacak” dedi.

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