CHP’li Öztrak iki fotoğraf gösterip acil seçim çağrısı yaptı

Halk Ekmek büfelerindeki kuyrukları ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye ucuza ürün almak için gelenlerin oluşturduğu kuyrukların fotoğraflarını gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, "Allah aşkına şu hale bakın. Memlekette 2 tür kuyruk peyda oldu. İlki ucuz ekmek için karda kışta saatlerce bekleyen bu ülkenin evlatları var. Diğerinde ise Türk lirası pul olduğundan marketleri yağmalamak için Bulgaristan’dan gelenlerin kuyruğu var" dedi. Öztrak, iktidara acil seçim çağrısında da bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı.

“GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜVEN KRİZİ VE ÇOK AĞIR BİR EKONOMİK BUHRAN”

Öztrak, ekonomik durumu, “Ülkemiz ne yazık ki oradan oraya savruluyor. Görülmemiş bir güven krizini ve çok ağır bir ekonomik buhranı yaşıyoruz. Milli paramız dünyanın tüm para birimleri karşısında pul oluyor” şeklinde özetledi.

“MEMLEKETTE 2 TÜR KUYRUK PEYDA OLDU”

Halk Ekmek kuyrukları ve Bulgaristan’dan ucuza ürün almak isteyenlerin marketlerde oluşturduğu kuyrukların fotoğraflarını gösteren Öztrak, “Allah aşkına şu hale bakın. Memlekette 2 tür kuyruk peyda oldu. İlki ucuz ekmek için karda kışta saatlerce bekleyen bu ülkenin evlatları var. Diğerinde ise Türk lirası pul olduğundan marketleri yağmalamak için Bulgaristan'dan gelenlerin kuyruğu var. Tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi, ülkemizin güç ve itibarının simgesi milli paramızla Arap turistler sosyal medyada alenen alay ediyor” diye konuştu.

“‘DIŞ GÜÇLER’ BU KADAR ZARAR VEREMEZDİ”

Öztrak, “Erdoğan ve şürekasının ağzından düşürmediği dış güçler bile güzelim ülkemize bu kadar zarar veremezdi” dedi ve “Sorun dışarıda değil, sorun içeride. Sorun doğrudan ucube şahsın rejiminde. Sorun cehl-i mükap ve kibir hastalığıyla malum bir kişinin hükümet etmesiyle” diye ekledi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ: BİR ZAHMET SOKAĞIN HALİNE BAK

CHP Sözcüsü Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Türkiye ekonomisi üzerinde kumar oynanacak, ya tutarsa denilerek üzerine elbise biçilecek bir ekonomi asla değildir.

*Söz konusu olan 84 milyonun kaderidir. 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Böyle giderse Türkiye, gelecek yıl 800 milyar dolarlık bir ekonomi de olamayacaktır. Dolayısıyla milletin, emekçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın, iş dünyasının sesine kulak verilmelidir.

*Erdoğan şahsım yönetimine tavsiyemiz; kendisine duymak isteyediği şeyleri söyleyen saray dalkavuklarını değil, bir zahmet sokağın haline bakmasıdır.

‘ACİL SEÇİM’ ÇAĞRISI

Sosyal medyadan da paylaşımda bulunan Öztrak, “Borsa şalter kapatmış! Böyle giderse tüm ekonomi şalter kapatacak. Yeter artık! Seçim. Hemen seçim. Acil seçim” çağrısı yaptı.

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