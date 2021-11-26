CHP’li Öztrak’tan Erdoğan’a ‘mandacı’ yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 'mandacı iktisatçılar' sözlerine tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, "Mandacı 30 yaşındaki bir İranlı sahtekarın önüne yatanlardır. Ondan aldıkları dolarları, ayakkabı kutularında evlerindeki çelik kasalarda saklayanlardır. Milli şerefimizin ve haysiyetimizin timsali al bayrağımızı bu dolandırıcıya yandaş televizyonlarda dekor yaptıranlardır" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi eleştirenlere “mandacı iktisatçı” sözlerini sarf etmesine tepki gösterdi.

Öztrak “Kendisine mandacı kimdir, ne değildir anlatalım” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

TEK TEK SAYDI

*Mandacı, ‘Bu can bu tende kaldığı müddetçe papazı vermem' diye millete caka sattıktan sonra, o papazı özel uçakla ABD Başkanı'nın oval ofisine bir gecede gönderendir.

*Mandacı, kendisine ‘Aptal olma' diye mektup yazanların ayağına koşup, hakaret dolu mektubu yüzlerine çarpamayıp kedi gibi pısandır.

*Mandacı, Rus uçakları İdlib'te 36 askerimizi şehit ettiğinde bunun hesabını soramayan, üstüne üstlük Kremlin Sarayı'nın kapılarında dakikalarca bekleyip, bu halini de Rusların resmi televizyon kameralarına çektirerek kendini rezil edendir. Milletin itibarına sahip çıkmayandır.

*Mandacı, Yunanistan burnumuzun dibinde adacık ve kayalıkları işgal ederken sessiz kalıp iki çift laf edemeyendir.

*Mandacı, ‘Emevi Camii'nde namaz kılacağız' deyip egemen güçlerin taşeronluğuna soyunan 5 milyon Suriyeliyi ülkemize doldurandır…

*Mandacı 30 yaşındaki bir İranlı sahtekarın önüne yatanlardır. Ondan aldıkları dolarları, ayakkabı kutularında evlerindeki çelik kasalarda saklayanlardır. Milli şerefimizin ve haysiyetimizin timsali al bayrağımızı bu dolandırıcıya yandaş televizyonlarda dekor yaptıranlardır.

*Mandacı, bu ülkenin atadan deden kalan tüm varlıklarını limanlarını, çimento fabrikalarını, yem fabrikalarını ve pek çok tesisini yandaşlara ve yabancılara peşkeş çekenlerdir…

*Mandacı, bu ülkenin en stratejik tesislerinden biri olan Tank Palet fabrikasını Katar ordusuna 5 kuruş almadan peşkeş çekenlerdir. Mandacı, faiz lobilerini ağzından düşürmeyip, iktidarları döneminde 203 milyar doları Londra'daki New York'taki tefecilere faiz diye ödeyenlerdir.

*Mandacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti devletinde milli paramızla değil, dolarla avroyla ihale verenlerdir.

*Mandacı, yandaşa adrese teslim kamu özel iş birliği peşkeşleriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkisini tanımayıp Londra mahkemelerinde yetki verenlerdir.

*Mandacı, bu milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından hiçbir kurala ve teamüle uymadan kendi siyasi ikbali için buharlaştırıp, bugün Türk lirasını kolu kanadı kırık ve savunmasız bırakanlardır…

*Mandacı, dün 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladıkları, yandaş gazetelerde olmadık hakaretler ettikleri bir ülkenin veliaht prensinin bugün ayağına sırf 10 milyar dolar getirecek diye Turkuaz halı serenlerdir…

“GENLERİNDE KUVAYİ MİLLİYE OLAN MİLLETİMİZ MANDACIYI ÇOK İYİ TANIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik gidişatla ilgili ‘Kurtuluş savaşı’ benzetmesi yapmasına da değinen Öztrak, “Genlerinde kuvayi milliye ve müdafaa-i hukuk olan milletimiz, mandacıyı çok iyi tanır. Milletimiz, ‘Kurtuluş savaşı veriyoruz' diyenlerin vatandaşın cebini nasıl boşalttığını, egemen güçlerin ve maşalarının ceplerini nasıl doldurduğunu gayet iyi görmektedir. Mandacının bir tek kendi cebini düşündüğünü, doların yeşilini nasıl sevdiğini milletimiz bilir” ifadelerini kullandı.

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