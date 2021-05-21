CHP’li Öztrak’tan Soylu’ya: Ya bu vekili koruyor ya da 10 bin dolardan kendisi de payını alıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“MECLİS'E HESAP VERMİYOR AMA DEVLET KANALINDA MÜSAMERE DÜZENLİYOR”

* Mafya ve çeteler, ittifakınızın üçüncü ortağı olmuş. Cumhur İttifakı, çamur ittifakına dönmüş. Zamanında sizi destekleyen bir mafya elebaşı, şimdi sosyal medya fenomeni, tefrika halinde eski ipliklerinizi pazara çıkarıyor. İçişleri Bakanı da bu iddiaların tam merkezinde. Bu atama bakan, Millet Meclisi'ne gelip hesap vermiyor ama yandaş gazetecilerle bir devlet kanalında ekranda bir müsamere düzenliyor.

“BU TAM BİR REZALET”

* İşin acısı, bir zamanlar basının amiral gemisi tabir edilen Hürriyet Gazetesi'nin basılmasıyla ilgili korkunç itiraflar var ama gazete bugün bunları haber bile yapamıyor. İçişleri Bakanı'nın konuşması, devlet krizinin korkunç boyutunu gözler önüne seriyor. Bakan televizyon programında bu çete elebaşının, bir milletvekilini aylık 10 bin dolar maaşa bağladığını söyledi ama bu milletvekilinin adını açıklamadı.

* Bu tam bir rezalet. Konuşan kim? İçişleri Bakanı. Elinde makamı gereği birtakım bilgiler var anlaşılan. Ama konuyu nedense bir türlü yargıya taşımıyor. Ya bu vekili koruyor ya da zamanı gelince istediği gibi kullanmak için dosyasını sumen altında saklıyor ya da bu 10 bin dolardan kendisi de payını alıyor.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MİLLETVEKİLLERİNE ŞANTAJ YAPMA MAKAMI MI?”

* Bu bakan daha önce de milletvekilleriyle ilgili mahrem bilgilere sahip olduğunu söylemişti ama yine bunların isimlerini açıklamamıştı. Burası bir hukuk devleti. Ortada bir suç varsa İçişleri Bakanı'nın görevi suçluyu yakalayıp adalete teslim etmektir. Bu nasıl ülke yönetmek? İçişleri Bakanlığı, milletvekillerine şantaj yapma makamı mı?

* Bu lafları söyleyen İçişleri Bakanı, dünyanın her çağdaş demokrasisinde vakit kaybetmeden meclis soruşturma komisyonlarında hesap verir. Normal bir demokraside bu konuşmaları yapan bir bakan o koltukta bir dakika dahi oturamaz. Ama bugün bunların hiçbiri olmuyor. Çünkü bunların hepsi aynı gemide.

“İSTİSNALAR DIŞINDA SKANDALLARI YAZAN MEDYA YOK”

* Bugün yaşanan her bir skandal, 1996'da kamyon kasasında patlayan Susurluk skandalından çok daha beter. Susurluk kazasından dört gün sonra dönemin İçişleri Bakanı hakkında gen soru verilmişti. Beş gün sonra bakan istifa etmiş, sekiz gün sonra da soruşturma başlatılmış, dokuz gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmuştu. Bugün ortada; ne işletilen bir yargı süreci, ne işleyen bir parlamento denetimi, ne de birkaç istisna dışında bu skandalları yazan bir medya var.

“DAMADIN DEDİĞİ GİBİ AT İZİ, İT İZİNE KARIŞTI”

* Damadın dediği gibi at izi, it izine karıştı. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor. Bugün Türkiye'de olan tam da budur. Bugün ekonomimiz berbat haldeyse, milletimiz ızdırap içindeyse, yiğit kuru soğana muhtaç olduysa müsebbibi bu hukuksuzluklar ve mafyatik düzendir.

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