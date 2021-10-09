CHP’li Öztunç: Halkımız bir an önce erken seçim istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, geldiği Mersin’de çarşı pazar gezerek halkın nabzını tuttu. Vatandaşla görüşmesinin ardından Öztunç, “Halkımız bir an evvel erken seçim talep ediyor” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP'li Öztunç, kendisine eşlik eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde ödül kazanan Kadın Üretici Pazarı'nı da ziyaret etti.

Ödüllü proje kapsamında tamamen organik ürünleri satan kadın üreticilerle sohbet etme imkanı bulan Öztunç, hayat pahalılığı ve gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

“MİLLETİMİZ BİR AN EVVEL ERKEN SEÇİM TALEP EDİYOR”

Öztunç Mersin'deki ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından “Bugün Mersin’deyiz. Mersin'de pazarları ziyaret ederek yurttaşlarımızı dinledik. Birileri sarayında keyif çatarken milletimiz pazar alışverişinde zorlanıyor. Ekonomi büyük sıkıntı içerisinde. Yoksulluk hiç olmadığı kadar artmış durumda. Milletimiz bir an evvel erken seçim talep ediyor” paylaşımı yaptı.

“BU PROJE ÖRNEK OLMALI”

Türkiye’de ve dünyada birçok ödül alan Mezitli Kadın Üretici Projesi'nin önemine işaret eden Öztunç şunları söyledi:

* Bu projeyle kadınlarımız ekonomik özgürlüklerine kavuşmuşlar. Pazarda her şey organik ve üstelik taptazedir. Son derece önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Projede çalışan kadınlar parti gözetmeksin seçilmişler.

* Şimdi tümünün de CHP'li olduğunu görmek beni fazlasıyla memnun etti. Başkanımız çok tecrübeli bir başkanımız. Kadınlar da kendisini çok seviyor, sayıyor. Bu proje tüm Türkiye'de ki belediyeler için örnek bir proje olabilir. Herkes kendi bölgesinde bu projeyi uygulayabilir.