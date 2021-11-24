CHP’li Sarıbal: Çiftçi gübre bulamıyor, iktidara yakın olan hangi tüccar ve şirketler stok yaptı?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Çiftçi gübre bulamıyor. Kimler gübre stokluyor? İktidara ve Saray’a yakın olan hangi tüccar ve şirketler stok yaptı?" diye sordu.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, artan gübre fiyatlarına dikkat çekti.

Yüksek gübre fiyatlarının tarımsal üretime zarar verdiğini belirten Sarıbal, hükümeti tedbir almaya davet etti. Çiftçinin gübreye ulaşamadığını vurgulayan Sarıbal, şöyle devam etti:

* Geçen yıl tonu 3 bin 100 lira olan DAP gübresi bugün 10 bin lira, fakat gübre yok. Tarımda en çok kullanılan ÜRE gübresinin geçen yıl tonu 2 bin 500 lira civarındaydı. Şu anda 11 bin 200 lira. Çiftçi gübreye ulaşamıyor. Ulaşsa bile çok pahalı olduğu için alamıyor.Buğday ekim alanlarının büyük kısmı boş. Ekilen buğdaylara da gübre atılmıyor.

* Bu şu demektir; Türkiye buğday üretiminde 2021'e göre 2022'de daha da az bir üretim yapacak. 10 gübre fabrikamız vardı. Bunun 9'u AKP döneminde özelleştirildi. 275 milyon dolar gelir elde edildi. AKP döneminde 76 milyon ton gübre ithal edildi, karşılığında 21,5 milyar dolar para ödendi. Gübrenin yüzde 60'dan fazlasını da Fas, Mısır, İran ve Umman'dan ithal ettik. Türkiye'nin geldiği hal bu. Kendi üretimimizi bırakıp dışarıya bağımlı olmamızın sonucu bu.

“İKTİDARIN UYGULADIĞI POLİTİKALAR NEDENİYLE BU DURUMDAYIZ”

Gübre fiyatının artmasının sadece dolar kaynaklı olmadığını ifade eden Sarıbal, “Sadece doların veya dışarıda gübre fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanmıyor gübredeki fiyat artışı. Tamamen iktidarın uyguladığı politikalar nedeniyle bu durumdayız. Dünya covid kıyametiyle uğraşırken biz iki kıyamet yaşıyoruz; bir covid, iki AKP ve Saray yönetimi. Bundan büyük kıyamet olur mu?” diye sordu.

“STOKÇULAR KİM?”

Gübredeki fiyat artışları nedeniyle hükümete yakın bazı kesimlerin gübre stokladığını, bunu bile yandaşların fırsat haline getirdiğini belirten Sarıbal, İktidara ve Tarım Bakanına şöyle seslendi:

* Başta Bursa Karacabey'de olmak üzere, kimler gübre stoku yaptı? İktidara ve Saray'a yakın olan hangi tüccar ve şirketler stok yaptı? Stokları ne kadardır? Özellikle Sayın Bakan, Karacabey'de sizlerin katkısı ile zengin olmuş kimler binlerce ton ÜRE gübresi veya gübre stok etti? Bu iddiaları lütfen açıklığa kavuşturun.

“HAYVANCILIK ZARAR EDİYOR”

Hayvancılığın en önemli girdisi olan yem fiyatlarında da ciddi bir sorun yaşandığını belirten Sarıbal, şunları söyledi:

* Hayvancılıkta ot yoksa et yok, ok yoksa süt yoktur. Yani kaba yem sorununu çözemezseniz hayvancılığı sürdüremezsiniz. Süt yeminin 50 kiloluk torbası 190 liraya çıktı. Bir kilo yem 4 lirayı buldu. Gelecek zamlarla 4,5 lirayı bulacak. Süt fiyatları, eğer bütün şartları taşıyor ise üreticinin eline 3 lira geçiyor. Bir litre süt ile 1,5 kilo yem almak gerekirken bugün süt üreticisi bir litre süt ile 600 – 700 gram yem alabiliyor. Eğer 1 litre süt 5,5 – 6 liraya satılmaz ise çiftçi süt üretimi yapamaz.

* Sadece süt de değil. Besicilik de aynı durumda. 1 kilo kırmızı et ile 26-28 kilo besi yemi alması gereken besiciler, bugün 13 kilo yem alabiliyorlar. Tümü zarar. Üreticiler hızla ineklerini kesime gönderiyor. İnekleri kesime gönderirseniz ilerde dana, süt ve et bulamazsınız. Acil bir şekilde bunu çözmek lazım. Çiftçiye acilen ucuz yem sağlanmalı.

SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Sarıbal, sadece hayvancılıkta değil girdilerdeki artışın kanatlı hayvan ve yumurta üretimini de tehdit ettiğini söyledi. Sektörün ciddi bir kriz yaşadığını belirten Sarıbal, kötü yönetimden dolayı ülkenin ciddi bir ekonomik kriz içine girdiğini ve derhal seçim kararı alınması gerektiği yönündeki çağrısını da yeniledi.

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