CHP’li Tarhan: AKP geri adım atmak zorunda kaldı

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. maddesi ile liman özelleştirme sürelerinin uzatılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Yoğun muhalefetimiz sonucu AKP geri adım atmak zorunda kaldı" dedi.

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AKP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Meclis Başkanlığı'na sunulan dilekçede, “Görüşülmekte olan 287 sayılı Kanun Teklifinin 16'ncı maddesinin teklif metninden çıkarılması ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili açıklamasında CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Teklif ilk geldiği andan beri limanlarımızı satamazsınız dedik. Bu madde anayasaya aykırı dedik. Yoğun muhalefetimiz sonucu AKP geri adım atmak zorunda kaldı. Çevre ve milli güvenlik sorununu arttıracak limanların özelleştirme süresini uzatan 16.madde teklif metninden çıkartıldı” dedi.

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