CHP’li Tekin, ‘iktidarın yüzde 20’lik büyüdük’ açıklamasını halk pazarında sordu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy Salı Pazarı’nda vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşın ekonomik durumunu soran Tekin, hükümetin ekonomide yüzde 20’lik büyüme hedefi açıklamasının ardından pazarda gezerek, vatandaşa yüzde 20’lik büyüyüp büyümediklerini sordu. Vatandaştan, "Bizde büyüme yok, küçülme var", "Kim diyor onu, yalan söylüyor", "Çantam boş benim. Bir şey alamadım", "Nedense bu büyüme bizde olmuyor" gibi cevaplar aldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hükümetin 2021 yılının ikinci çeyreği için yapılan yüzde 20'lik büyüme açıklamasını Kadıköy Salı Pazarı’nda vatandaşlara sordu. ‘Yüzde 20'lik büyüme açıklandı. Siz yüzde 20 büyüdünüz mü?' diye soran Tekin'e bazı vatandaşlar gülerek karşılık verirken, bazı vatandaşlar ise dert yandı.

Vatandaşın, açıklanan yüzde 20'lik büyümeye gülerek tepki vermesi üzerine Tekin, “Herkes gülüyor. Gerçekten komik oluyor yani. İnsanlar elektrik, su faturasını ödeyemiyorken yüzde 20 açıklamak, insanları çileden çıkarıyor, gülüyorlar” dedi.

İŞTE VATANDAŞIN TEPKİSİ

Gürsel Tekin'in sorusuna karşılık bazı vatandaşların verdiği cevaplar bu şekilde oldu:

*Kim diyor onu, yalan söylüyor. Bizde böyle bir şey yok. Para yetmiyor çok dertliyim.

*Bizde büyüme yok, küçülme var. Biz gerçekleri gören insanlarız. Küçülme var, küçülmeye gittik.

*Büyüme yok ama hayat pahalılığı var.

*Vallahi küçüldükçe küçüldük. Yerin dibine girdik. 9 tane nüfus var, oğlan askerde, geçim yok. Bir kızımın çalışmasıyla geçiniyoruz. Bu zeytini de koklaya koklaya yeriz. Allah başımızdakilerden hakkımızı sorsun. Yeter gayrı gitsin.

*Her şey pahalı. Çantam boş benim. Bir şey alamadım. 50 lira ile gelsen ne alacaksın. Bir şey alınmıyor.

*Nedense bu büyüme bizde olmuyor.

“HER GÜN ZAM GELİYOR”

Parazda tezgah kuran bir esnaf, Tekin’e dert yanarak şöyle konuştu;

* Vatandaş fiyatları çok buluyor. Her gün zam geliyor. 4-5 yıl önce kazandığımız paralar yetiyordu. Şimdi para geliyor ama kalmıyor. Alım gücü yok.

* Bugün asgari ücret 2 bin 700 lira, 3 kilo incir bir yevmiye. Ne yapacak vatandaş. O zaman incir yemesin. Hakkı yok mu? Yazın ortasında bir kiloluk salatalık 10 lira.

“TARIM ÜLKESİ AMA BUĞDAYI ALAMIYORSUNUZ”

Pazar fiyatları hakkında konuşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

* Tarım ülkesi ama buğdayı alamıyorsunuz, kirazı alamıyorsunuz. Neredeyse Edirne'den Ardahan'a kadar ceviz yetişiyor, ceviz olmuş 80 lira.

* Benim bir tek ricam, bu ülkeyi yönetenler, bu verileri böyle açıklayanlar, gelin kardeşim buraları bir görün. Yazık bu ülkeye yazık. Şu anda en uygun sezonda insanların rahatlıkla alabileceği şeyler, böyle bir şey olabilir mi.

* Fiyatlar 30 lira, 20 lira, domates hala 4 liranın altına düşmemiş. En temel ihtiyaç. İnsanlar et ihtiyaçlarını karşılamak için mantar alıyordu. Mantar 3 yıl önce geldiğimde 5 liraydı, şu anda 35 lira.

* Kardeşim 90 milyon insan bu ülkede yaşıyor. Et ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Artık mantarı da alamıyorlar. 40 lira, 30 lira, 50 lira olan zeytinimiz.

“AHALİDE BİR BÜYÜME YOK, TAM TERSİNE BİR KÜÇÜLME VAR”

Kadıköy Salı Pazarı’nı gezmeyi bitiren Gürsel Tekin, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

* Bugünkü gezimizin temel nedeni yapılan açıklamadır. Yüzde 20 büyümenin olduğunu okuyunca, sabahleyin arkadaşlarımıza, ‘Bunu bir sokağa soralım, millete soralım. Bir büyüme var mı yok mu' dedik. Siz de gördünüz.

* Büyümek meselesinde bir kısım insanlar gülerek cevap verdi çünkü gerçekten çok komik buldular. Bir kısmı da düşüncelerini ifade etti. Kısacası ahalide bir büyüme yok. Tam tersine bir küçülme var. Büyük bir sefalet var.

* Bir kısım tezgahlar adeta inci dükkanı gibi yetişmek mümkün değil. Daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Milletin ve vatandaşın takdirine bırakıyoruz.