CHP’li Tokdemir: Yüksek maliyetler hayvancılığı bitme noktasına getirecek

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, yüksek maliyetler sebebiyle zor günler geçiren hayvan yetiştiricilerini gündemine aldı. Artan maliyete rağmen süt fiyatlarının aynı kaldığını söyleyen Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi verdi.

Önergesinde, “Yüksek maliyetler sebebiyle büyük işletme sahiplerinin hayvan varlığını yarıya indirme kararını göz den geçirdiklerini, küçük işletme sahiplerinin ise neredeyse kapanma eşiğine geldiğini, akaryakıt fiyatları ve yem fiyatları bu kadar yüksek seyrederken süt ve et fiyatları yerinde sayıyor. Hayvancılık çok zahmetli bir iş olmasına rağmen emek vermeye devam eden hayvan yetiştiricilerimizin, herkesin fedakârlık yaptığı zor bir dönemden geçiyorken yetiştiricilerimiz de ellerini taşın altına koyarak ve durmadan çalışmaya devam etmektedirler. Ancak bu zor zamanlarda yem sanayicilerinde ellerini taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyorum” diyen CHP’li Tokdemir şu sorulara yanıt istedi;

1- Yem sanayicilerinin fahiş fiyat artışlarından dolayı bakanlık olarak denetime tabi tutulması hususunda bir çalışma söz konusu mudur?

2- Maliyetlerin böyle devam etmesi durumunda, Türkiye'de hayvancılığın bitme noktasına geleceğinden endişe ediliyor. Hayvancılığın Türkiye'de daha iyi bir yere getirmek için bakanlık olarak bir çalışmanız var mıdır?

3- Yem fiyatlarındaki %50 dışa bağımlılığı en aza düşürmek için bakanlık olarak herhangi bir çalışma söz konusu mudur?