CHP’li Torun: Belediyelerimize yönelik kumpas haberleri alıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelere yönelik yeni kumpas haberleri aldıklarını belirterek, “Bu tehditleri yapan İçişleri Bakanı’na sesleniyorum: Zalimler sultanı, meydan senindir. Elinden geleni ardına koyma” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘İBB'de terörle ilişkili 557 personel var' açıklamasına sert tepki gösterdi. Torun, “Aradan bir hafta geçti, ne 557 ne de 6 kişi hakkında işlem yapılmadı. Ne olacak şimdi, Süleyman Soylu? Şunu unutma: Yalanla, iftirayla makbul olamazsın, ancak böyle rezil olursun” ifadelerini kullandı. Torun’un konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

“Bütçe görüşmeleri sırasında, bu kürsüden, belediyelerimize pek çok iftira atıldı. Kendi bütçelerini savunamayan iktidar sahipleri, buraya çıkıp, belediyelerimizi karalamaya çalıştı. Sorumluluk sahibi hiçbir Bakanın, yalanı söyleyip, iftirayı atıp, köşeye çekilme hakkı da haddi de yoktur. Kimse oturduğu makamlara güvenip, seçilmiş belediye başkanlarımızın hakkını yemeye kalkmasın. Biz kimsenin hakkını yemedik, belediyelerimizin hakkını da hukukunu da kimseye yedirmeyiz.”

VİCDANINIZI KAYBETTİNİZ

“Mart 2020'de, Covid-19 salgını tüm ülkeye yayıldı. Belediyelerimiz yardım kampanyaları başlattı. Halkımız bu hesaplara 15 milyon lira bağış yaptı. Peki siz ne yaptınız? CHP'li belediyeler yardım yapmasın diye, bağışlara el koydunuz. Siz önümüze duvar ördünüz ama biz o duvarı da yıktık. Dayanışma için yeni kampanyalar başlattık. Gururla söylüyorum ki; sadece bu kampanyalarda şu ana kadar, 120 milyon lira destek topladık. Pandemide, siz 5 maskeyi dağıtamazken biz 5 milyon haneye yardım götürdük. İşte biz bunları yaparken, siz, vatandaşın bağışına el koyacak kadar vicdanını kaybeden bir iktidarsınız.”

“ADALETİNİZ İŞTE BUDUR”

Çevre Bakanlığı son 3 yılda belediyelere 2.628 araç vermiş. Bu araçların yüzde 97'si Cumhur İttifakı belediyelerine gönderilmiş. Ama ülke nüfusunun, yarısından fazlasını yöneten diğer belediyelere sadece yüzde 3'lük yardım yapılmış. Sanki ihtiyacı var gibi Saray'a bile 5 araç verilmiş. Sayın Erdoğan, ‘Devletin dini adalettir' diyordu. Sizin adaletiniz işte budur. Şimdi ben bu adaletsizliği, Erdoğan'ın ‘üstadım' dediği Necip Fazıl'ın dizeleriyle anlatayım. Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul… 1 kişiye tam 9, 9 kişiye 1 pul… Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa.

“SENİN İTİBARIN YETMEZ”

“Bu görev suçlarını işleyen Bakan, yılda bir kez geldiği Meclis'te çıkmış, belediyelerimize saldırıyor. Bütçesini savunamıyor, İzmir Büyükşehir Belediyemizi kötülüyor. Sayın Bakan şunu unutma: Senin itibarın, bizi itibarsızlaştırmaya yetmez. Süleyman Soylu'ya özenip, belediyelere, milletvekillerine iftira atarak, makbul olamazsın. Devletten kör kuruş destek almadan, 6 bin konutun dönüşümünü yapan belediyemizi karalamak, sizin hakkınız da haddiniz de değildir.”

“Bugün bu adaletsizlikleri yapanlar, yarın af dileyerek kurtulamazlar. İktidar milletvekillerine sesleniyorum: Biraz vicdanınız varsa, bu adaletsizliklere ortak olmayın.”

“FETÖ İLE FOTOĞRAF VEREN BAKANLAR”

“Yerel seçimlerden önce pek çok iftira atıldı. ‘CHP gelirse faturaları teröristler dağıtacak' dediler. Bu millet, fatura dağıtan terörist görmedi ama FETÖ'nün yanında boy boy fotoğraf veren Bakanlara şahit oldu.”

“SOYLU AKILLANMADI”

“Seçimlerden sonra bu iftiralar az da olsa törpülendi. Ama biri var ki, hala akıllanmadı. Tek mahareti yalanı doğru gibi söylemek olan İçişleri Bakanı, geçenlerde buradan iftiralar savurdu. ‘İBB'de terörle ilişkili 557 personel var' dedi. Havuz medyası bu sayıyı, bir gün sonra 6'ya düşürdü. Aradan bir hafta geçti, ne 557 ne de 6 kişi hakkında işlem yapılmadı. Ne olacak şimdi, Süleyman Soylu? Şunu unutma: Yalanla, iftirayla makbul olamazsın, ancak böyle rezil olursun.”

“1 AYDA 1 MİLYON AİLEYE YARDIM YAPTIK”

“Genel Başkanımız size Kara Kış Fonu kurun dedi, dinlemediniz. Ama biz bu fonu, belediyelerimizde kurduk. Sadece son 1 ayda, 1 milyondan fazla aileye 160 milyon liralık yardım yaptık. Zam yapmak size, destek vermek bize nasip oldu.”

DEZENFEKTAN TEPKİSİ

“Siz, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 3 liraya aldığı dezenfektana soruşturma açıp, kendi bakanlığına 175 liradan dezenfektan satan bir Bakana, teşekkür eden bir iktidarsınız. Siz, 7 bin liraya Atatürk yazılı tabela yapan Fındıklı Belediyemize soruşturma açan ama Serik Belediyesi'ndeki 500 bin liralık rüşvete, sessiz kalan bir iktidarsınız.”

“ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA”

“Belediyelerimize yönelik kumpas haberleri alıyoruz. Buradan bu tehditleri yapan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum: Zalimler sultanı, meydan senindir. Elinden geleni ardına koyma.”

“KANAL İSTANBUL’U YAPAMAYACAKSINIZ”

“Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar, yani 210 milyar lira. Ama millet size dur diyecek. Siyasi ömrünüz bu ihaneti yapmaya yetmeyecek. Şu anda TOKİ'nin ihaleleri tek tek iptal oluyor. İhalelere teklif veren bile çıkmıyor. Şunu unutmayın: Yapamayacaksınız, Yapamayacaksınız, Yapamayacaksınız. Bizim belediyelerimiz, bu zor günlerde, vatandaşa verdiği desteklerle tarihe yazılacak. Ama siz; Ankara'yı parsel parsel satmanın, Ve İstanbul'a ihanet etmenin vebaliyle anılacaksınız.”