CHP’li Torun’dan Bakan Kurum’a Kanal İstanbul yanıtı: İstanbul halkı 800 bin oy farkıyla projeye ‘hayır’ demiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, “Kanal İstanbul’u milletimize sorduk, milletimiz onay verdi” şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Torun, “Ne zaman halka sordunuz da onay aldınız? Sayın Bakan bir onay arıyorsa şunu bilmelidir: İstanbul halkı, son seçimlerde, 800 bin oy farkıyla Kanal İstanbul’a ‘hayır’ demiştir. ‘Kanal İstanbul’u inadına yapacağız’ diyenler değil, ‘İstanbul’a ihanet etmeyeceğiz’ diyenler kazanmıştır” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Bakan Murat Kurum'un dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kullandığı, “'Kanal İstanbul'u kime sordunuz' diyenlere cevabımız şudur: Milletimize sorduk. Kanal İstanbul Cumhurbaşkanımızın milletin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği bir projedir” açıklamalarına tepki gösterdi.

“AKLA ZİYAN AÇIKLAMALAR”

Kurum'un ‘akla ziyan' açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Torun, “Biz kendisine, ‘Bu ucube proje için İstanbul Büyükşehir Belediyemizin sayısız bilim insanının görüşlerini neden dikkate almıyorsunuz' diye soruyoruz. Sayın Bakan çıkıyor, ‘Biz millete sorduk, onayını aldık' diyor. Buradan soruyoruz: Siz bu projeyi ne zaman halka sordunuz da onay aldınız? Şunu da söyleyelim: Sizin onay belgeniz yok ama bizim ret belgemiz var. Bizim belgemiz, saatlerce noter kuyruğunda bekleyip bu projeye itiraz eden insanlarımızdır” şeklinde konuştu.

“HAMASET YAPARAK AKLAYAMAZ”

“Sayın Bakan hamaset yaparak, bu projeyi aklayamaz” diyen Torun, “Bu iktidar artık vatandaşın aklıyla alay etmekten vazgeçmelidir. Eğer Sayın Bakan bir onay arıyorsa şunu bilmelidir: İstanbul halkı, son seçimlerde, 800 bin oy farkıyla Kanal İstanbul'a hayır demiştir. Kanal İstanbul'u inadına yapacağız diyenler değil, İstanbul'a ihanet etmeyeceğiz diyenler kazanmıştır” açıklamasında bulundu.

“SİYASİ ÖMRÜ YETMEYECEK”

Torun, “Siz ne yaparsanız yapın Kanal İstanbul projesi yapılmayacaktır. Çünkü iktidarın siyasi ömrü ülkemize bu ihaneti yapmaya yetmeyecektir” dedi.

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