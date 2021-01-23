CHP’li vekil Erdoğan’ı Elazığ’da karşılayacak

Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümü olması ve kentte bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili incelemeler yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Elazığ'a gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılama protokolünde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da yer alacak.

“CUMHURBAŞKANINA ELAZIĞ'IN SORUNLARIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİ VERECEĞİM”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şunları söyledi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelecek ve bazı incelemelerde bulunacak anahtar teslim törenlerine katılacak. Bu durum başka bir ilde yaşandı mı bilmiyorum ama sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve izniyle sayın Cumhurbaşkanını devlet protokolünde yer alarak karşılayacağım ve fırsat bulursam Elazığ'ın sorunlarıyla ilgili genel bir bilgi vereceğim veya kendisinden bu konuyla ilgili Ankara'da bu konuyla ilgili daha detaylı bir rapor hazırlayıp sunmak üzere sayın Cumhurbaşkanımızdan bir randevu talep edeceğim.

* Siyasetin gergin olduğu illerde ve bölgelerde siyaseti devlet geleneklerine ve nezaket kurallarına yönelik yapmak lazım. Biz bugüne kadar Elazığ'da yaşanan deprem süreciyle ilgili hiçbir zaman siyasi bir bakış açısıyla değerlendirmedik, yorumlamadık ve siyaset malzemesi yapmadık.

* Depremin yaşandığı günden bugüne kadar Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gündeme getirerek çözüm arayışı içerisinde olduk.

* En son 30 milletvekilimizle Elazığ'ı ziyaret ettik vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını tespit ettik bununla ilgili bir rapor hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık.

“CUMHURBAŞKANININ ELAZIĞ’A GELMESİ ELAZIĞLILAR İÇİN ŞANSTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'a gelmesinin Elazığlılar için büyük bir şans olduğunu belirten Erol şunları kaydetti;

* Çünkü Elazığ siyasi denkleminde bulunan siyasi figürler ilin belediye başkanı ve milletvekilleri ne yazık ki bu konuyu yeterince önemseyemedikleri için ve kendileri yeterince muhatap alınmadıkları için Elazığ'ın sorunları çözümsüz hale geldi.

* Sayın Cumhurbaşkanı inşallah burada doğru tespit ve izlenimlerde bulunur ve yaşanan sorunların çözümüne yönelik katkı verir diye düşünüyorum.

* Ben de bu sürece katkı vermek için Elazığ'da sayın Cumhurbaşkanını resmi karşılamak törenine katılacağım ve fırsat bulursam anlattığım konularla ilgili beklenti ve talepleri sayın Cumhurbaşkanına ileteceğim.