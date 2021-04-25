CHP’li vekil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın dudak uçuklatan maaşını açıkladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın ayrı ayrı kurumlardaki görevlerinden aldığı maaşları aktardı.

Buna göre Nadir Alpaslan’ın bakan yardımcılığından aylık maaşı 27.717 TL,

Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti 64.454 TL (dolar endeksli) ve Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı 84.556 olmak üzere toplam aylık geliri 176.727 TL oluyor.

BELGELERİ DE PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından belgeler de paylaşan Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı;

*Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Nadir Alpaslan’ın aylık maaşını tespit ettik. Bakan yrd. maaşı: 27.717 TL Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti: 64.454 TL (Dolar endeksli) Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı: 84.556 TL Toplam aylık: 176.727 TL Kaynak: Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı

*Nasıl hesapladım: Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı aylık maaşı: 27.717 TL

Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) ücret toplamı (yıllık): 830.688 Dolar Her bir YK üyesinin ücret (yıllık): 830.688/ 9= 92.298 Dolar Her bir YK üyesinin ücreti (aylık): (92.298/ 12)x 8,38= 64.454 TL (25.04.2021 itibariyle 1 Dolar= 8,38 TL)

*Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (9 üye) kar’dan dağıtılan temettü ödemesi toplamı (yıllık): 9.132.111 TL Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (yıllık): 9.132.111/ 9= 1.014.679 TL Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (aylık): 1.014.679/ 12= 84.556 TL