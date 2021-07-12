CHP’li vekil paylaştı! 4 bakan yardımcısı daha çift maaşlı çıktı

Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Ayşe Ayşin Işıkgece’nin, Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı’ndan maaş aldıkları ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 4 bakan yardımcısının aldığı çift maaşı sosyal medya hesabından duyurdu. Yavuzyılmaz belgelerle bircilikte yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“AK Partili Tarım ve Orman Bakan yardımcılarının dördünün de aynı zamanda at yarışı düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan yrd. aylık maaşı: 30.275 TL, Kurul Üyeliği aylık ücreti: 14.230 TL, Aylık toplam gelir: 44.505 TL. Kaynak:6132 sayılı Kanun”

Maaşları nasıl hesapladığını da açıklayan Yavuzyılmaz, “Yüksek Komiserler Kurulu Üyeliği aylık net ücreti= 3.557,50 (16 yaşından büyüklerin brüt asgari ücret) x 4 = 14.230 TL Not: Kuruldaki Bakan yardımcıları 1. kategoride yer aldıkları için en üst sınır olan; brüt asgari ücretin 4 katı aylık net ücret alıyorlar” ifadelerini kullandı.

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