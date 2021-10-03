CHP’li vekil SÖZCÜ’nün haberini TBMM’ye taşıdı

Tunceli'nin AKP'li Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli'nin SÖZCÜ'ye verdiği röportajında dile getirdiği, ilçeye atanan ve Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesine kayyum olarak görevlendirilen kaymakamların görev sürelerince usulsüzlükler yaptıkları iddiası TBMM gündemine taşındı.

Evren DEMİRDAŞ

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SÖZCÜ'nün “AKP'li belediye başkanından kayyumlar hakkında usulsüzlük iddiaları” başlıklı haberi TBMM gündemine taşındı. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

“AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI CİDDİ İDDİALARDA BULUNMUŞTUR”

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu soru önergesinde şu görüşleri belirtti;

*Tunceli'nin Mazgirt İlçe Belediye Başkanı Murat Becerikli, bir basın kuruluşuna verdiği beyanında, Mazgirt ilçesine 2017 yılında kaymakam olarak atanan Kenan Aktaş ile Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesinin mevcut Belediye Başkan Vekili Muhammed Şahin hakkında ciddi suçlamalar içeren iddialarda bulunmuştur.

*Bu iddialar arasında, Mazgirt ilçesine 2017 yılında kaymakam olarak atanan Kenan Aktaş’ın kendisine 2 milyon değerinde zırhlı araç tahsisi yaptığı ve gayri resmi işlerde kullandığı bu araçla çok büyük maddi hasara yol açan bir kazaya karıştığı, yine 2020 yılında ilçeye kaymakam olarak atanan ve Akpazar Belde Belediye Başkan Vekili görevini sürdüren Muhammed Şahin'in ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın parasıyla lojmanındaki eşyaları değiştirdiği yönünde suçlamalar yer almıştır.

“SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?”

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

*Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli'nin, görevlerini kötüye kullanarak usulsüzlük yaptıklarını öne sürdüğü kişiler hakkında idari bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

*Söz konusu suçlamaların araştırılması için müfettiş görevlendirecek misiniz?

AKP’Lİ BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

Tunceli'nin AKP'li Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, ilçeye kaymakam olarak atanan ve Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesine kayyum olarak görevlendirilen kaymakamların görev sürelerince usulsüzlükler yaptığını iddia etti.

AKP'li başkan Becerikli, ilçeye kaymakam ve belde belediye başkan vekili olarak atanan Kenan Aktaş'ın görevlendirme ya da izin yazısı almadan resmi makam aracıyla şehir dışına çıkıp kaza yaptığını ve herhangi bir tutanak tutulmadan aracın Malatya'da bir serviste tamir ettirdiğini söyledi.

2020 yılında ilçe kaymakamı ve belde belediye başkanı olarak görevlendirilen Muhammed Şahin'in ise Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı'ndan vatandaşların üzerinden para çıkışları yaparak makamının ve oturduğu lojmandaki evinin eşyalarını değiştirdiğini iddia etti.