CHP’li vekil uyardı: Simav çayına zehir akıyor

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Kepsut’tan geçen Simav çayının üzerinde incelemelerde bulundu. Sanayi tesisleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Arıtma Tesislerinin atıklarını Simav çayına bıraktıklarını ifade eden Aytekin, “Kepsut’tan Marmara’ya zehir akıyor. Bu atıklar, Marmara’yı öldürüyor. Müsilajı temizleyeceğiz derken, yeni atıklarla denizi kirletiyorlar” dedi.

HALIL ATAŞ

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CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Kepsut'tan geçen Simav çayının üzerinde incelemelerde bulundu.

“SİMAV ÇAYINA ZEHİR AKIYOR”

Kepsut'un içinden geçen Simav çayna zehir aktığını belirten Aytekin, şunları söyledi;

* Kanalizasyon atıkları, sanayi tesisleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin arıtma tesislerinin atıkları Simav çayına bırakılıyor. Dayanılamaz bir koku Kepsut'u esir almış durumda.

* Çay kenarındaki köylerde insanlar isyan ediyor. Eskiden yüzdükleri çaydan şimdi burnunu tutarak geçiyorlar. Köylüler, kurbağa sesine bile muhtacız diyorlar. Bunu Kepsut'a reva gören zihniyet, elini kolunu sallaya sallaya geziyor.

“MUHTARLAR ‘BASINA KONUŞMAYIN’ DİYE TEHDİT EDİLİYOR”

“Simav çayı yöresindeki köylerin muhtarları dertli” diyen Ensar, sözlerini şöyle tamamladı;

* Muhtarlar, yaşadıkları sorunları dile getiriyor, sorunlar çözülmüyor. Bu sefer açıklama yaparak konuyu gündeme getiriyorlar. Ama devletin görevlileri, telefon açarak ‘basına açıklama yapmayın, konuyu gündeme getirmeyin, hakkınızda soruşturma başlatırım’ diyor. Bunu ilçedeki devleti temsil eden Kaymakam yapıyor.

* Yöre insanının ciğeri yanmış, nefes alamıyorlar. Burada doğa ölüyor, bu çay Marmara Denizi’ne dökülüyor. Ancak sorunu çözmesi gerekenler konunun üzerini kapatmayı, muhtarları tehdit etmeyi kendine reva görüyor.