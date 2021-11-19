CHP’li vekil: Uyuşturucu skandallarında Malatya’dan Kastamonu’ya uzanan bir yol mu var?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il müdürlüğünde yaşanan uyuşturucu skandalı TBMM gündemine taşındı. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, “Uyuşturucu skandallarında Malatya’dan Kastamonu’ya uzanan bir yol mu var?” diye sordu.

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CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlüğünde yaşanan uyuşturucu skandalını gündeme taşıdı.

“TÜRKİYE, UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN MERKEZİ OLMAYA DOĞRU HIZLA İLERLİYOR”

“Türkiye, uyuşturucu trafiğinin merkezi olmaya doğru hızla ilerliyor” diyen Baltacı, “Son 10 yılda Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı yüzde 189 oranında artmış. Tespit edilemeyenleri de hesaba katarsak Türkiye'de uyuşturucu kullanımı hızla artıyor” ifadelerini kullandı.

“KASTAMONU'DA İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI”

27 Ekim günü Kastamonu'da yaşanan olayı hatırlatan Baltacı, “27 Ekim günü Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde elektrik teknisyeni olarak, bir şehit ve gazi yakınının oğlu olduğu gerekçesiyle işe alınan 22-23 yaşlarındaki bir kişinin 24 Mart 2021 tarihinde emniyetin yaptığı operasyon sonucunda kendi özel aracında 594 tane uyuşturucu yakalandı. Yaptığım konuşmada ‘7 ay 7 gün boyunca bu şahıs hakkında neden hiçbir işlem yapılmadı, bu şahıs neden görevine devam ediyor?' diye sorduktan 1 gün sonra bu şahıs görevden alındı. 3-4 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi” diye konuştu.

“BU ŞAHSI KORUYAN, KOLLAYAN BİRİLERİ VAR”

Aynı konuyu plan bütçe komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a yönelttiğini belirten Baltacı, Bakan Yanık'ın “Herhangi bir şekilde uyuşturucunun selametini, sonucunu beklemeye tahammülümüz yoktur” dediğini aktardı. Buna karşılık Bakan Yanık'a, “Kastamonu'da yaşanan bu skandaldan sonra benim konuşmama kadar geçen 7 ay 7 günlük süre içerisinde bu soruşturmayla ilgili atanan muhakkikler raporlarını neden düzenleyip bakanlığa göndermediler? Bu şahıs niye görevinden alınmadı?” diye soran Baltacı, “Bunun cevabını bakanın vermesi lazım. Bu şahsı koruyan, kollayan birileri var” dedi.

“UYUŞTURUCU SKANDALLARINDA MALATYA'DAN KASTAMONU'YA UZANAN BİR YOL MU VAR?”

Baltacı, Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde yaşanan uyuşturucu skandalına da değindiği açıklamasında, “Uyuşturucu skandallarında Malatya'dan Kastamonu'ya uzanan bir yol mu var?” diye sorarak şöyle konuştu:

* Tesadüfe bakın ki 27 Ekim'de konuşma yaptıktan sonra yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlüğünde, il müdürünün şoförlüğünü yapan bir şahsın elinde 4 bin tane, il müdürlüğünde de 5 bin tane uyuşturucu hap yakalandı.

“2 OLAY BİRBİRİYLE BENZERLİK ARZ EDİYOR”

* Tesadüfe bakın ki 2 olay birbiriyle benzerlik arz ediyor. Aynı şahıs, Kastamonu'daki şahıs da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nün şoförlüğünü yapıyordu. Kendi özel aracında 594 tane uyuşturucu yakalanmıştı.

* ‘Kastamonu'da yaşanan olayla Malatya'daki olay birbiriyle bağlantılı değil' derseniz bunu ortaya koymanız gerekiyor. Bu sürecin bir an önce aydınlatılması gerekiyor.

BAKANA SESLENDİ: BAKAN OLMAK SOSYAL MEDYADA TROL OLMAYA BENZEMEZ

Bakan Yanık'a seslenen Baltacı, “Kendi il müdürlüğündeki gençleri uyuşturucudan koruyamamışken bu ülkenin gençlerini uyuşturucudan nasıl koruyacak merak ediyorum. Bakan olmak, sosyal medyada trol olmaya benzemez” dedi.

Baltacı, sözlerini “Cumhuriyetin 2’nci yüzyılını bu ülkenin gençleriyle kuracağız ve bu düzenin gençleri uyuşturucuyla zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz” diyerek sonlandırdı.

MALATYA'DAKİ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLMESİ

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 30 Ekim 2021 tarihinde Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştı.

Ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştu. İl müdürlüğünde 5 bin olmak üzere toplam 9 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği öne sürülmüştü.

F.D. isimli İl Müdürlüğü personeli, ‘yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap satmak’ suçundan 31 Ekim 2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ilk soruşturmasını 4 Kasım 2021 tarihinde başlatmıştı. F.D. isimli şahsın ise iş akdinin 5 Kasım 2021 tarihinde kesildiği belirtilirken, bununla ilgili açıklama ise 10 gün sonra yapıldı.

Skandalı gündeme getiren isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Başka ülke olsa yer yerinden oynardı bizde ne bakan ne il müdürü istifa etti. Sorumlular ortaya çıkarılsın bu skandal kapatılmasın” çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıya Bakan Derya Yanık, “Skandal kapatılmasın diyen CHP’li vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır” yanıtı vermişti.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu’da il müdürlüğünde bir kişinin uyuşturucudan tutuklandığını söyleyerek “Bu şahıs hakkında 7 ay 7 gün boyunca işlem yapılmadı. Bu şahsı koruyan, kollayan birileri var” dedi.

Ardından Malatya’da geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bodrum katında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesi ve bir personelin tutuklanmasına değinen Baltacı, “Tesadüfe bakın ki 2 olay birbiriyle benzerlik arz ediyor. Kastamonu'daki şahıs da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nün şoförlüğünü yapıyordu” ifadelerini kullanarak, “Uyuşturucu skandallarında Malatya'dan Kastamonu'ya uzanan bir yol var mı?” diye sordu.

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