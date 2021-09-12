CHP’li vekil vatandaşa ‘borcu olmayan var mı’ diye sordu, aldığı cevap şaşırttı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Halkın Otobüsü" ile Eminönü ve Kadıköy’de vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara, "Borcu olmayan var mı?" diye soran Tekin, "Ne borcu, parası olan var mı de" yanıtını aldı. Tekin, “İnşallah siz kurtaracaksınız. Bir sene bile kalmadı. Bu ülkeyi siz var ettiniz, siz kurtaracaksınız” sözleriyle vatandaşlara seslendi.

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Kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşup, sorunlarını ve talepleri dinleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün de Kadıköy ve Eminönü'de vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.

Tekin, ilk olarak Kadıköy’de vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra bit pazarı esnafını ziyaret eden Tekin ardından ise Galata Köprüsü’nde vatandaşlarla sohbet etti.

“ŞU ANDA BİZİM AYA ÇIKMAMIZ GEREKİRDİ”

Kadıköy’de bir vatandaş, Tekin’e, “İnsanlar aya çıktı biz karada yürüyemiyoruz. 20 yıldır tek başına iktidarda olan bir devlet, şu anda bizim aya çıkmamız gerekirdi” dedi.

“PARASI OLAN VAR MI?”

Vatandaşlara, “Borcu olmayan var mı?” diye soran Tekin, “Ne borcu, parası olan var mı de” karşılığını aldı.

Bir genç ise Tekin’e, 18 bin liralık KYK borcu olduğu söyleyerek, “Mezun olduktan sonra iş bulursam ödeyeceğim” diye konuştu.

Tekin, bit pazarında yaptığı açıklamada, “Bit pazarındayız. Eski ürünlerin satıldığı ya da daha uygun fiyata alışveriş yapılan bir yer. İnsanlar elektrik parasını, su parasını, temel ihtiyaçlarını karşılamak için getiriyorlar, fazlalıklarını burada satıyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Ya da mağazalara gidemeyen insanlar ihtiyaçlarını buralardan karşılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Esnaf ise “Fazlalığını getiriyor; ihtiyaçtan satan da oluyor. 20 lira, 30 liraya insanlar buradan ihtiyaçlarını karşılıyor” diye konuştu.

“NE VARSA SATILDI”

Galata Köprüsü’ndeki bir vatandaş da Tekin'e dert anlatırken “Satılmadık bir biz kaldık, ne varsa gitti. Ülkeyi sattılar” dedi. Tekin ise vatandaşlara, “İnşallah siz kurtaracaksınız. Bir sene bile kalmadı. Bu ülkeyi siz var ettiniz, siz kurtaracaksınız” karşılığını verdi.