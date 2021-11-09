CHP’li vekil Zeybek, Melen Barajı’nı sordu: 4 milyarlık kayıp var

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, yapımı yılan hikayesine dönen, son dönemde yapılan incelemelerde gövdesine çatlaklar olduğu tespit edilen Melen Barajı'nın son durumunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Plan ve Bütçe Komisyonu Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde DSİ'nin yapımını üstlendiği ancak bitiremediği Melen Barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeybek, 2012 yılında barajla ilgili sürecin başladığını, 2014 yılında temel atma töreninin gerçekleştiğini ve önceki bakanın ifadesiyle 2018 yılında da Melen Barajı'nın devreye girdiğini, bu doğrultuda yıllık 700 milyon metreküplük bir su rezervinin İstanbul'un kullanımına geçmesinin beklendiğini hatırlattı.

PAKDEMİRLİ “2022'NİN SONUNDA BARAJ FAALİYETE GEÇECEK” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yılki bütçe görüşmelerinde de bu konuyu gündeme getirdiğini belirten Zeybek, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin, “2022'nin sonunda biz bu barajı faaliyete geçireceğiz” dediğini hatırlattı.

“BARAJDA İNCELEME YAPTIK, ÇALIŞMA YOK”

CHP'nin Melen Barajı'nda incelemeler yaptığını aktaran Zeybek, “13 ay önce inceleme yaptığımızda bir çalışma yoktu. Bugün yaptığımız tespitlerde de herhangi bir çalışma yok. 2020 yılında yapılmış olan ihaleye dayalı olaraktan müteahhidin, neden bu çalışmayı yapmadığını anlamak mümkün değil” diye konuştu.

“3 MİLYARIN ÜZERİNDE BEDEL ÖDEDİK”

Zeybek, konuşmasına şöyle devam etti:

* Melen Barajı, başlangıcından bugüne kadar Sayın Veysel Eroğlu'nun ve İstanbul'dan, İSKİ'den DSİ'ye getirmiş olduğu kadroların yanlış kararları, seçmiş olduğu yanlış tercihleri, bütün tespitlere rağmen yanlış tercihlerinin bedelini İstanbullu ödüyor, 3 milyarın (TL) üzerinde bedel ödedik. Barajın geç teslim edilmesi dolayısıyla da enerji üretiminde 1 milyar TL'ye yakın bir kayıp var.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin bütçe konuşmasında Melen Barajı ile ilgili tek bir satır olmadığını ifade eden Zeybek, “Sayın bakan, daha önce yapmış olduğunuz açıklamaya da güvenerek neden bu barajla ilgili çalışma yapılamıyor?” diye sordu.

İMAMOĞLU: MELEN NE OLACAK? YANIT BEKLİYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gökan Zeybek'in konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Melen ne olacak? Yanıt bekliyoruz” dedi.

İmamoğlu, “Melen Barajı dönemin Bakanı'na göre 2016'da bitecekti, 5 yıl geçti, bitmedi. Geçen yıl tadilat projesi ihalesi yapıldı, yine bitmedi. İSKİ bugüne dek DSİ'ye 300 milyon dolar ödedi” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Her şeyi bilen yöneticiler mizah unsuru