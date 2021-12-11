CHP’li vekilden Bakan Akar’a: Motor yok, şanzıman yok, tank komple yok

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin Meclis Genel Kurul görüşmelerinde, Tank Paleti Fabrikası üzerinden Bakan Hulusi Akar’ı eleştiren CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Vizontele filminin repliklerini hatırlatarak, “Sayın bakan, motor yok, şanzıman yok; çalınmış olmasın diye sormayın, tank komple yok. Şaka gibi” diye konuştu.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılı bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri sırasında, Bakan Hulusi Akar'ı Tank Paleti Fabrikası ve SADAT üzerinden eleştirdi.

“BABA AKÜ YOK”

Tank Palet Fabrikası'nda yaşanan olayların trajikomik olduğunu değerlendiren Ceylan, Tank Paleti Fabrikasının bedelsiz olarak Katar’ın büyük ortağı olduğu BMC’ye üç yıl önce peşkeş çekildiğini iddia ederek “Yaşananlar bana bir film repliğini anımsatıyor. Vizontele’nin unutulmaz repliklerinden birini hatırlarsınız. Oğlan babasına arabanın başından sesleniyor: ‘Baba, akü yok’ ‘Şarjı mı bitmiş la?’ ‘Yok baba, akü komple yok’ Acı ama Tank Palet’te de bizim düştüğümüz durum tam olarak böyle” dedi.

Ceylan, Bakan Hulusi Akar'a hitaben de “Sayın bakan, motor yok, şanzıman yok; çalınmış olmasın diye sormayın, tank komple yok. Şaka gibi” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN ÖDEDİĞİ 40 MİLYON DOLAR”

Fabrikanın 50 milyon dolar yatırım için özelleştirildiğinin bildirildiğini belirten CHP’li Ceylan, “Sıkı durun; Eylül 2019’dan itibaren fabrikaya devletin ödediği tutar ne kadar biliyor musunuz? 40 milyon dolar. Evet, yanlış duymadınız; 50 milyon dolar için peşkeş çekilen fabrikaya mal ve hizmet alımı için ödediğimiz para 40 milyon dolar. Ne âlâ memleket! Ethem Sancak’ın ticari zekâsına şapka çıkarmamak elde değil. Yazık, ülkeyi ne hâle getirdiler, yazık” diye konuştu.

“TRAJİKOMİK OLAYLAR BİTMEK BİLMİYOR!”

AKP iktidarı döneminde Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yaşanan olayları sıralayan Ceylan, şöyle konuştu;

* Bir gün Meclis Başkanı ‘Kaldırılması teknik olarak mümkün’ diyerek, Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açıyor. Bir gece yarısı, harp okulları ve astsubay yüksek okulları giriş şartlarından “irticai faaliyetlere karışmamış olma” ibaresi çıkarılıyor.

* Bir cübbeli amiral peydah oluyor aynı vakitlerde, basında boy boy fotoğrafları çıkıyor. Bu gelişmelerden rahatsız olan bir grup emekli amiral açıklama yapıyor: ‘Bu işler yanlış işler’ diyor. Vay, sen misin konuşan? Şahsım hükûmeti ve Millî Savunma Bakanlığı davayı yapıştırıyor.

* Suçlama: Darbeye teşebbüs. Adamların hepsi emekli, nasıl darbe yapacaklar, hayli ilginç. Tıpkı Balyoz ve Ergenekon’da olduğu gibi bu iddianamenin de içi boş. Türkiye Emekli Subaylar Derneği ‘Amiralleri kınamadık’ diyerek Bakanlığı yalanlıyor. Vay, sen misin konuşan? Derneğe kayyum atanıyor, gerçekten şaka gibi.

Yaşanan olayların demokrasiye ve özgürlüklere tahammülü olmayan acı verici, kötü bir şaka gibi olduğunu ileri süren Ceylan, ‘Cübbeli Amiralin’ YAŞ kararları ile emekli edilmesinin ise ceza değil, ödül olduğunu ileri sürdü.

“F-35’DE TÜM ÇABALAR NAFİLE”

Ceylan, ‘şahsım hükûmeti’ olarak tanımladığı Saray iktidarının ABD ile yaşanan kriz nedeniyle nispet yaparcasına Rusya'dan S-400 füzelerini aldığını ileri sürerken, “ABD bizi F-35 projesinden çıkarıveriyor. Milyar dolarlık zararı gören şahsım hükûmeti hemen çark ediyor, lobi firmaları falan tutuyor; nafile. ‘Bari parayı verin’ diyor. Yok. ‘Bari yerine F-16’ları modernize edelim’ diyor. O da yok. Bir umut parayı veya uçakları kurtarırız diye S-400’ün fişini dahi takamıyoruz, öylece bekliyor. F-35 projesinde Türkiye'nin zararı 4 milyar dolar. Ama olsun, dış güçlere paçayı kaptırmıyoruz, önemli olan bu” şeklinde konuştu.

“SADAT İLE İLİŞKİNİZ NE DÜZEYDE?”

Türk Silahlı Kuvvetleri ile SADAT arasındaki ilişkiye dikkat çeken Ceylan, şunları söyledi;

* Bütün bunlar yaşanırken âdeta paralel bir ordu gibi kurulan SADAT’ın kurucusundan açıklama geliyor ‘2020 yılı sonuna kadar harp okulu mülakatlarında üç yıl görev yaptım’ diyor. Gözler Bakanda, soruyoruz ‘SADAT’la ilişkimiz yok’ diyor.

* Tüm yaşananların kötü bir şaka gibi. Sayın Bakan, sizin SADAT’la ilişkiniz olmayabilir ama görüldüğü kadarıyla SADAT ordumuzla ciddi bir şekilde ilgileniyor.

“AT SIRTINDA ALINAN İSTANBUL, DEVE SIRTINDA GELENLERE TESLİM EDİLMESİN”

Sütün 15, mazotun 10 lirayı geçtiğini belirterek yaşanan ekonomik krize de değinen Ceylan, “1453’te at sırtında, kılıçla fethettiğimiz İstanbul’u deve sırtında, çantasında dolarlarla gelenler mi alıyor?” diye sordu.

“TÜM FİRMALARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar'a ziyaretlerini hatırlatan Ceylan, “Güleriz ağlanacak hâlimize. Dışişleri Bakanımızı Katar’da gördük “şahsım hükûmeti”ni Suudi Arabistan’da. Aman diyeyim, sakın; göz bebeğimiz ASELSAN, TAİ, HAVELSAN, ROKETSAN satılmasın, oradan ortak alınmasın; aman diyeyim. İktidarımızda, tüm bu firmalara sahip çıkacağız. Ordumuzun, her zaman olduğu gibi milletin ordusu olmasını sağlayacak; tarikatların, cemaatlerin cirit attığı yer olmaktan kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir CHP'li Çakırözer: Tek gündem var; hayat pahalılığı