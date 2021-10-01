CHP’li vekilden bir iddia daha: Bütün inşaat işleri aynı cemiyet başkanına veriliyor

Ordu'da daha önce karakol olan binanın önce Milli Eğitim’e oradan da bir vakfa verildiğini ve onarımının da AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ortaya çıkaran CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yeni bir iddia ortaya attı. Adıgüzel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde inşaatlardan sorumlu müdür yardımcının kurumun bütün inşaat işlerini İlim Yayma Cemiyeti başkanına verdiğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde inşaat işlerinden sorumlu müdür yardımcısı olan Avni Günay’ın, kurumdaki inşaat işlerini doğrudan alım yöntemiyle İlim Yayma Cemiyeti İl Başkanı olan ve inşaat işleri yapan Ahmet Yavuz’a verdiğini iddia etti.

Adıgüzel, 2018 yılında Günay’ın AKP’den Milletvekili aday adayı olduğunu ve Yavuz’un da onunla birlikte dolaştığını dile getirdi.

“BÜTÜN İNŞAAT İŞLERİ ONA VERİLDİ”

Adıgüzel, karakol binasının bir vakıfa ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki inşaat işlerinin İlim Yayma Cemiyeti İl Başkanına verilmesi hakkında İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığına verilmek üzere soru önergesi hazırladığını söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti İl Başkanı Ahmet Yavuz’un inşaat işleri yaptığını belirterek, “Bize gelen bilgilere göre İl Milli Eğitim'de inşaat işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Avni Günay, 2018 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmuş. Bütün seçim gezilerinde, fotoğraflarla ve videolarla sabit olmak üzere İlim Yayma Cemiyeti İl Başkanı Ahmet Yavuz yanında yer almış. Avni Günay, görevine döndükten sonra İl Milli Eğitim'de inşaat işlerinden sorumlu görevi çerçevesinde bütün Milli Eğitim inşaat işlerini doğrudan teminle bu İlim Yayma Cemiyeti İl Başkanının firmasına vermiştir” diye konuştu.