CHP’li vekilden ‘İkizdere’ tepkisi: Sayın Vali neredeydi?

Bölgede bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Bakın bu ‘lebalep kongre' tanımı Rize'den çıktı. Yani Ak Parti, Sayın Erdoğan burada kongre yaparken lebalep, hınca hınç salonlarda Sayın Vali neredeydi o zaman? Sayın Vali burada halkının yanında yok, nerede Sayın Vali?” diye sordu.

Cengiz İnşaat’ın İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı yapımı için çevreye vereceği zarara karşı duran halkı ziyaret eden Adıgüzel şunları söyledi:

“KİMSENİN KORKUSUNA BENZEMEZ HALKINI SATANIN KORKUSU”

* Sokağa çıkma yasağının bittiği gece İkizdere'ye özel bir yasak konulmuştur. Rize Valisi burada halkı ve devleti temsil etmiyor mu? Neden korkuyor?

* Çünkü hiç kimsenin korkusuna benzemez halkını satanın korkusu. Rize Valiliği'nin ‘genelgesi'nin, buradaki sokağa çıkma ve eylem yasağının gerekçesinin maddelerini söylemek istiyorum. ‘Farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi.

* Burada farklı iki kesim yok ki. Burada bir kesim var, biz vatandaşız, halkız halk… Burada ikinci kesim dedikleri sadece bir kişidir, sadece bir orman ve doğa katliamcısıdır.

* Karşıda duran sadece millete küfür eden kişidir. Rize Valisi tek bir kişiyi bir kesim olarak görmekte, bir taraf olarak görmekte ve tarafını belli etmektedir. Genelgede, ‘genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması' diyor. Ya bizim eylem yaptığımız yerde yol yok ki yolcu olsun, trafik yok ki trafik olsun.

“SAYIN ERDOĞAN BURADA LEBALEP KONGRE YAPARKEN VALİ NEREDEYDİ?”

* Gene ne diyor? ‘Şiddet olaylarının önlenmesi, yaygınlaşmasının engellenmesi, protesto, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı' bu ne demek biliyor musunuz? İşte korku budur. Vatandaştan korkan devlet yetkilisi olmaz. Bakın çünkü, ‘temel hak ve özgürlüklerin korunması' diyor en komiği bu.

* Ya siz bu kararla temel hak ve özgürlükleri yok sayıyorsunuz. Siz anayasaya karşı suç işliyorsunuz. İnsanların anayasal hakkıdır, ifade özgürlüğü, yaşam alanlarını savunma hakkı anayasal haktır. Rize Valisi bu şekilde Cengiz İnşaat… anayasal suç işlemektedir.

* Dün Urfa'da bir tarikat lideri vefat etti, Allah rahmet eylesin. Daha öncede İstanbul'da bir tarikat şeyhi vefat etti Allah rahmet eylesin. Valileri, bakanları, milletvekillerini bu cenazelerde binlerce kişiyle bir arada gördük.

* Eyy yetkililer oradakilere farklı, burada da ağaçlar ölüyor, burada da İşkencedere Vadisi ölüyor. Biz de burayı savunmak istiyoruz, neden bizlere izin vermiyorsunuz? Bakın bu ‘lebalep kongre' tanımı Rize'den çıktı.

* Yani Ak Parti, Sayın Erdoğan burada kongre yaparken lebalep, hınca hınç salonlarda Sayın Vali neredeydi o zaman? Sayın Vali burada halkının yanında yok nerede Sayın Vali?



“ERDOĞAN MİLLETE KÜFÜR EDENLERDEN Mİ TARAF OLACAK? MİLLETTEN Mİ TARAF OLACAK?”

* Evet İkizdere bir yol ayrımındadır. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı'mız Rizelidir. Şimdi Sayın Erdoğan millete küfür edenlerden mi taraf olacak? Milletten mi taraf olacak?

* İşkencedere Vadisi sadakati de ihaneti de görecektir. Bu süreç en iyi bunu aydınlatacaktır. Bakın Rize'deki STK'lar aykırılık yapıyorlar. Halktan yana değil çeteden yana tavır alıyorlar. Rize'deki bu sarı STK'ları da tarih yazacaktır. Buradaki katliamın Filistin'deki katliamdan hiçbir farkı yoktur.”

“BURADA TERÖRİST ARAMAYIN BİZ HALKIZ”

* 17 günlük yasağın ardından İkizdere'ye özel yasak getiriyor. Yani halkı corona virüsten korumuyor. Fakat Cengiz'i halktan koruyor.

* Enteresan bir şey yani, Cengiz'e özel yasak çıkıyor, Cengiz'e özel karar çıkıyor. Ya bu ne kadar önemli bir insanmış? Buradan ne istiyorsunuz? Sizin burada yakıp yıktığınız, götürdüğünüz çadırlar burada bu bayrakları asan insanların çadırları. Siz çadır hırsızı mısınız?

* Çünkü bir beyanda bulunmuyorlar, devlet yetkilisi olup olmadığı bile belli değil, gecenin bir yarısı vatandaşa haber vermeden baskın gibi çadırları alıp götürüyorlar. Ancak vatandaşlar ertesi günü gidip öğreniyorlar kim bastı burayı diye.

* Bu kabile devletinin özellikleridir. Şurada Türk bayrakları var başka bir şey yok burada terörist aramayın biz halkız, halk. Yeter artık bu zulümden vazgeçin.