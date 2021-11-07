CHP’li vekilden MEB ve TÜGVA ile ilgili dikkat çeken iddia

'İktidar İçin Eğitim Toplantıları'nın dördüncüsünde konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanı olarak göreve gelmesinin ardından bakanlığın yaptığı atamalara dikkat çekerek, "Bu değişimler hayra alamet değil" dedi. Kaya, "Milli Eğitim Bakanı geldikten bir gün sonra 11 Genel Müdürü değiştirdi, 8 İl Milli Eğitim Müdürünü değiştirdi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyelerini değiştirdi. TÜGVA istemediği için değiştirdi" diye konuştu.

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CHP, “İktidar İçin Eğitim Toplantıları”nın dördüncüsünü Diyarbakır İl Örgütünün öncülüğünde Diyarbakır'da düzenledi.

Toplantıda konuşan TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığını ne AKP yönetiyor, ne de Mahmut Özer. Tamamen vakıflar ve tarikatlar yönetiyor” dedi.

Kaya, “AKP iktidarı değişmedi biliyorsunuz, “Cumhur İttifakı” kuruldu ama iktidarın büyük ortağı yine AKP. Milli Eğitim Bakanını değiştirdi, 8. Milli Eğitim Bakanı geldi… 8. Milli Eğitim Bakanı geldikten bir gün sonra 11 Genel Müdürü değiştirdi, 8 İl Milli Eğitim Müdürünü değiştirdi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyelerini değiştirdi. Tüm bunları yemin etmeden yaptı. Yemin ettikten sonra da 12 ilin Milli Eğitim Müdürünü değiştirdi” diye kaydetti.

“BU DEĞİŞİMLER HAYRA ALAMET DEĞİL”

“Siyasi iktidarlar değişince Bakanlar da değişir. Bakanlar kendi kadrosunu kurar. Burada bir problem yok” diyen Kaya, “Ama AKP iktidarı devam ederken, 3 yıl Bakan Yardımcılığı yapmış olan Mahmut Özer'in göreve gelir gelmez 20 Milli Eğitim Müdürü, 11 Genel Müdür, Talim Terbiye Kurulu Başkanı ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanını değiştirmesi hayra alamet değil” ifadelerini kullandı.

Kaya, “Biz bütçe görüşmelerinde, ‘Milli Eğitim Bakanlığını Mahmut Özer yönetmiyor; tarikatlar yönetiyor, vakıflar yönetiyor' dedik. Bize yanıt verdi, dedi ki ‘Hayır ben yönetiyorum.' Hayır kardeşim sen yönetsen, 20 yıldır iktidarda olan ve senin 3 yıl Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığın Genel Müdürleri niye değiştirdin? İl Milli Eğitim Müdürlerini niye değiştirdin? Talim Terbiye Kurulu üyelerini niye değiştirdin? Bu sorulara yanıt ver“ şeklinde konuştu.

“TÜGVA İSTEMEDİĞİ İÇİN DEĞİŞTİRDİ”

Kaya, yapılan değişimlerle ilgili olarak “TÜGVA istemediği için değiştirildi” iddasını paylaşıp şunları söyledi:

“Sen Milli Eğitim Bakanlığını vakıflara, tarikatlara parsel parsel peşkeş çektin. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığını ne AKP yönetiyor, ne de Mahmut Özer. Tamamen vakıflar ve tarikatlar yönetiyor. Eğitim konusunu öne almamızın ve hızla bu süreci örgütlenmemizin altında yatan temel neden budur.”

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