CHP’li vekiller pazara gidip vatandaşa çağrı yaptı
CHP'nin artan hayat pahalılığına karşı Mersin'de miting düzenleme kararı almasının ardından, CHP'li vekiller pazara gidip tek tek vatandaşı mitinge çağırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba vatandaşa, "Milletin sesini Mersin’den tüm Türkiye’ye duyuracağız. Herkesi bekliyoruz. Pazarcının, işçinin, işsizin, emeklinin, alım gücü düşen yurttaşlarımızın sesi Mersin'den yayılacak” diye seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin tarihi değer kaybı ve artan hayat pahalılığının ardından CHP'nin Mersin'de miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemek istediği mitinge Mersin Valiliği'nden izin çıkmaması sonrasında miting alanı değiştirildi.
4 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılması planlanan etkinliğin sloganı ‘Milletin Sesi Kılıçdaroğlu’ olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılacağı açıklandı.
VATANDAŞI TEK TEK DAVET ETTİLER
CHP'li vekillerin yer aldığı heyet ise Mersin'in Mezitli Semt Pazarı'nda, vatandaşı mitinge davet etti, mitingin bildirilerini dağıttı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kadın Kolları Başkanı, il başkan yardımcıları ve il örgütünün yer aldığı heyet, tek tek vatandaşla konuşarak, Mersin mitingine çağrı yaptı.
“MİLLETİN SESİ MERSİN’DEN DUYULACAK”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, pazardaki vatandaşa, “Milletin sesini Mersin'den tüm Türkiye'ye duyuracağız. Herkesi bekliyoruz. Pazarcının, işçinin, işsizin, emeklinin, alım gücü düşen yurttaşlarımızın sesi Mersin’den yayılacak” diye seslendi.