CHP’li vekillerden TRT payı açıklaması: Kılıçdaroğlu bir sorunu daha çözdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. Elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması için kanun teklifini ilk olarak CHP, 2018 yılında vermişti. Erdoğan'ın duyurusunun ardından CHP'den peş peşe yapılan açıklamalarda "Kemal Kılıçdaroğlu bir sorunu daha çözdü" ifadelerine yer verildi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.

CHP KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİ

TRT payının kaldırılmasını ilk olarak gündeme getiren siyasi partilerden birisi CHP'ydi. CHP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na 2018 yılında sunduğu kanun teklifinde, “Elektrik faturalarında halihazırda TRT payı, kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli vb. Birçok gider yer almaktadır. Bu nedenle faturalarda artışa neden olan söz konusu unsurların kaldırılarak ve tüketicinin yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır” ifadeleriyle elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması teklif edilmişti. CHP'nin önerisi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.

“KILIÇDAROĞLU BİR SORUNU DAHA ÇÖZDÜ”

Erdoğan'ın duyurusunun ardından CHP'li vekillerden peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kılıçdaroğlu söyledi. Elektrik faturalarında TRT payı kaldırıldı. Vatandaş rahatladı” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Kemal Kılıçdaroğlu bir sorunu daha çözdü. Genel Başkanımızın ısrarla gündeme getirmesi sonrası elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı. CHP Grubu olarak yıllarca her platformda TRT payının kaldırılmasının mücadelesini verdik” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Kılıçdaroğlu bir sorunu daha çözdü. Yıllarca komisyonlarda söyledik, TBMM Genel Kurul’unda dile getirdik. Mücadelemiz sonuç verdi. Elektrik faturalarında TRT payı kaldırıldı” açıklamasında bulundu.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yıllardır elektrik faturalarındaki yükün azaltılması önerilerimizi reddedenler TRT payının kaldırılacağını açıklamış! Bu daha başlangıç! CHP iktidarında KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşecek! Kayıp kaçak ve sayaç okuma bedelleri faturaya yansımayacak” paylaşımı yaptı.

Gelişme üzerine sosyal medyada “#TeşekkürlerKılıçdaroğlu” kampanyası başlatıldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Aylardır kış ayı için Kara Kış Fonu kurulması, elektrik faturalarında KDV ve TRT payının kaldırılması yönünde çağrılar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 27 Ekim tarihinde CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’a hitaben şöyle konuşmuştu:

* Şahsa buradan sesleniyorum, bu sesi iyi dinle. Eğer bunları yaparsan, milletimiz biraz olsun rahatlayacak.

* Her şeyden önce acilen Kara Kış Fonu'nu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver.

* Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sana söylüyorum, sadece TRT fonunun kaldırılması bile tek başına yüzde 20 oranında bir indirimin sağlanmasına neden olacak. O nedenle diyorum, derhal kaldır.

* Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV'yi ve KDV'yi de hemen kaldır.

* Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine Kademeli tarifeli sisteme geç. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler.

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