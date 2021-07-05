CHP’lilerden AKP’li belediye önünde protesto

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz’u başlattığı Afyonkarahisar’da, AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi, Kent Konseyi logosundan kentin simgesi olarak kabul edilen, Atatürk’ün Kocatepe’de çekildiği fotoğrafı kaldırılarak yerine Paşa Cami’nin fotoğrafı yerleştirilmişti.

AKP’Lİ BELEDİYE GERİ ADIM ATMIŞTI

Tepkilerin ardından AKP'li belediye geri adım atarak ve yazılı açıklamada bulunmuştu.

AKP'li belediye açıklamasında, “Yalnızca bir kez kullanıldığı tespit edilen logonun fark edilmesiyle birlikte Kent Konseyi yöneticileri ile irtibat kurularak bu durumun ivedilikle düzeltilmesi hususunda görüşme sağlanmıştır” ifadelerine yer vermişti.

SİYAH ÇELENK BIRAKARAK PROTESTO ETTİLER

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve beraberindeki bir grup partili Kent Konseyi logosundan Atatürk'ün kaldırılmasını AKP'li belediye önüne üzerinde ‘kınıyoruz’ yazılı siyah çelenk bırakarak protesto etti.

“BURADAKİ AMAÇ BELLİ”

Burada açıklamalarda bulunan Burcu Köksal, logo değişikliğindeki amacın Atatürk'ü silmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşının en büyük adımı olan Büyük Taarruz'u başlattığı bu topraklarda sembolleşmiş hale gelen Atatürk'ün Kocatepe'deki siluetini Kent Konseyi Başkanı logodan çıkartmaya kalktı.

* Afyonkarahisarlılarla logo değişikliğine gösterdiğimiz tepki üzerine geri adım atıldı ve belediye başkanı çıkıp bir açıklama yaptı. Logo değişikliğinin kendi bilgisi dışında olduğunu ve bunu iyi niyetli bir girişim olarak nitelendirdi.

* Buradaki amaç bellidir, Mustafa Kemal Atatürk'ü silmeye çalışmak Kurtuluş Savaşı'nın izlerini unutturmaya çalışmaktır.

“ZAMAN ATATÜRK'Ü BÜYÜTEREK GÜÇLENDİRMEKTEDİR”

Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan'ın görevden alınması gerektiğini ifade eden CHP'li Köksal, “Kent Konseyi başkanının geçmişte sahte hesaplarla muhalefet partisi genel başkanları ve milletvekillerine nasıl hakaretler ettiğini kamuoyu çok iyi biliyor. Son olarak da Atatürk'ün fotoğrafını kaldırmaya kalkan Kent Konseyi Başkanının derhal görevden alınması gerekiyor. Bu konuda başta Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek olmak üzere belediye meclisini ve Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i derhal göreve davet ediyorum. Herkes şunu çok iyi bilsin ki zaman Atatürk'ü büyüterek güçlendirmektedir. Atatürk'e yapılan densiz saldırılar, onu unutturma çabaları onu yıpratmaz tam aksine daha çok anlaşılmasını sağlar. Çünkü dünya onu hem savaşın hem de barışın kahramanı olarak bilmektedir” şeklinde konuştu.